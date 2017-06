După 45 de ani

Actorul care a interpretat rolul lui Ciprian Porumbescu în filmul despre viaţa acestuia, Vlad Rădescu, a primit, duminică, titlul de Cetăţean de Onoare al comunei Ciprian Porumbescu. Primarul Gheorghe Nimiţean, de la care a plecat această iniţiativă, a declarat că este un gest ”de reparaţie morală” faţă de actorul care a dat viaţă personajului Ciprian Porumbescu.

Vlad Nimiţean a spus că se simte ”emoţionat şi tulburat pentru că după atâţia ani reînvie amintirile legate de filmările de aici, de oamenii din sat, de ospitalitatea lor de atunci şi de acum”, mai ales că mulţi dintre localnicii care au luat parte la filmări, în urmă cu 45 de ani, l-au recunoscut şi au venit să-l salute. Printre aceştia a fost şi Valeria Botuşan, care a jucat rolul naşei de cununie a ”domnişorului Ciprian”. ”Eraţi tare frumos pe vremea aceea”, i-a spus femeia.

Când a fost ales să joace rolul principal în filmul ”Ciprian Porumbescu”, Vlad Rădescu avea 19 ani, era student în anul I la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti şi acesta a fost primul său rol. ”Acum realizez cât de mult a însemnat acest film. Nu mi-am dat seama atunci. Nu pot să spun că am înţeles pe deplin sau că mi-am asumat pe deplin toate semnificaţiile acestui film, dar mai târziu am realizat că a fost ceva important şi nu numai pentru mine. Am avut o şansă unică pe care doresc să o aibă fiecare tânăr actor”, a mărturisit Vlad Rădescu. Cu ocazia filmărilor, a învăţat să cânte la vioară şi la pian.

Vlad Rădescu: ”Sunt un cetăţean responsabil”

Ca proaspăt Cetăţean de Onoare al comunei Ciprian Porumbescu, Vlad Rădescu s-a declarat ”impresionat de drumul frumos pe care merge comuna” şi ”încântat” de titlul primit. ”Sunt un cetăţean responsabil, deci voi reveni mai des pentru că sunt preocupat de soarta comunei”, a mai spus actorul.

Ciprian Porumbescu este un film biografic românesc realizat în 1973, după scenariul şi în regia lui Gheorghe Vitanidis. În distribuţie au mai fost Tamara Creţulescu, Emanoil Petruţ, Emilia Dobrin, Sebastian Papaiani, Dan Ionescu, Amza Pellea, Toma Caragiu şi alţi actori români cunoscuţi. Rolul lăutarului Grigore Vindereu a fost încredinţat de regizor cântăreţului de muzică populară Aurel Tudose, din Vicovu de Jos, angajat la Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Regizorul Gheorghe Vitanidis l-a remarcat la un spectacol organizat la Casa de Cultură din Suceava şi l-a întrebat dacă ştie să cânte la vioară. Tudose a răspuns că ştie atât să cânte, cât şi să facă figuraţie şi a primit rolul.

Filmările au avut loc în perioada mai – septembrie 1972 la Stupca, Braşov, Bucureşti, Buftea şi Putna, iar filmul a fost montat în studiourile Centrului de Producţie Cinematografică Bucureşti.

Imaginile filmate au fost transpuse pe ecran panoramic în perioada 10-19 aprilie 1973, în laboratoarele de la Moscova.

Instrumental, muzica din film este interpretată de Orchestra Operei din Bucureşti, dirijată de Paul Popescu, şi vocal de corul Madrigal, dirijat de Marin Constantin, şi de Ansamblul "Ciprian Porumbescu", din Suceava, dirijat de Gheorghe Sîrbu, cu solistă Sofia Vicoveanca.

Cheltuielile de producţie s-au ridicat la 8.526.000 de lei. Pentru filmul "Ciprian Porumbescu" regizorul Gheorghe Vitanidis a primit în 1973 Premiul pentru regie al Asociaţiei Cineaştilor din România (ACIN).