Acel bătrân sunt chiar eu. Am citit cu mult interes şi foarte multă indignare acest articol. Conţinutul abuziv formulat de agenţii de poliţie care nu au păstrat o imparţialitate între bătrâneţea mea şi a celui conducător auto, care a săvârşit un accident considerat "uşor" de poliţie pentru a muşamaliza accidentul real totul. În momentul de faţă sufăr mult, am deplasate rotulele de la ambii genunchi. Păcat de acei doi poliţai care au inventat acel articol publicat după incident în mod eronat. Întrucât la faţa locului era un grup de lucrători care montau pavele şi au văzut toate cele întâmplate.

Adevărul: Autobuzul a oprit în staţie, eu deplasându-mă spre uşa din mijloc să cobor, am fost prins între uşi datorită şoferului care nu are răbdare să coboare toţi pasagerii. Odată prins între uşi, aflându-mă cu corpul mai mult în exterior, am ţipat cu ultimele puteri să oprească. M-am dezechilibrat şi am căzut cu capul de beton, maşina fiind în mişcare am văzut roata din spate în mers la aproximativ 40 cm faţă de capul meu. Mi-am pierdut cunoştinţa urmare gravei răniri la cap şi picioare, fapt pentru care am ţinut gheaţă la cap şapte zile. Când mi-am revenit în jurul meu se aflau mai mulţi oameni care credeau că am murit.

Nota.. De ce la ieşirea din spital, când a avut loc acel accident, doamna doctor blondă nu mi-a eliberat reţetă pentru calmarea durerilor?... Să apară accidentul mai uşor?.. Cum a precizat poliţia la redacţie???... iar la spital la interogarea mea cine a fostul sau poliţia dacă accidentul a fost de natură penală??...

A treia zi nemaisuportând durerile cervicale şi la genunchi, m-am prezentat la urgenta la spital unde am fost consultat de un domn doctor de bună credinţă. Acesta m-a întrebat cum s-a petrecut accidentul şi de ce nu am primit reţetă din prima zi de la accident. Am fost consultat la cap, am făcut EKG, verificare la genunchi, unde am aflat de la doamna de la aparate că voi avea de suferit 6 luni datorită rotulelor deplasate. Am fost nevoit să cumpăr orteze pentru a mă putea deplasa. Paralel am fost la o consultaţie particulară, unde am făcut o nouă rază la genunchi unde s-a constatat că am rotulele deplasate.

Un fapt care m-a intrigat a fost acela că am fost ridicat de la locul faptei înainte să vină poliţia şi să constate cele petrecute, de aici luând "naştere" articolul redactat eronat. Altă infracţiune deosebit de gravă este faptul că şoferul autobuzului a încercat să muşamalizeze accidentul, ridicându-mă, transportându-mă şi aşezându-mă pe scara maşinii cu altă persoană, cu scopul derutării accidentului real. Dacă nu era redactat acest articol, mă rugam la Dumnezeu să mă fac sănătos, dar acum la termenul prevăzut al legii, voi deschide acţiune penală împotriva celor 2 agenţi de poliţie, precum şi a conducătorului auto pentru dezinformarea opiniei publice. Doresc să aflu cât mai multe opinii, să oprim aceste incidente care pot răni oameni nevinovaţi.