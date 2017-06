Proiect

Obţinerea distincţiei de „Şcoală Europeană”, ediţia 2017, de Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc se datorează proiectelor, programelor şi activităţilor desfăşurate de instituţie, la nivel european, în perioada 2014-2017. La această reuşită a contribuit şi proiectul de formare profesională a cadrelor didactice, cu finanţare europeană, Erasmus+ Acţiunea cheie 1 – Educaţie şcolară, cu titlul „Prin creativitate şi inovare către performanţă”, pe care şcoala câmpulungeană îl derulează în perioada 1 septembrie 2016 – 31 decembrie 2017.

Responsabilul de proiect, prof. dr. Alexandru Moroşan Cojocari, ne-a spus că obiectivele proiectului sunt învăţarea de instrumente, tehnici şi metode didactice active, noi, moderne, creative; dobândirea de noi abilităţi şi competenţe de utilizare eficientă a metodelor activ-participative de învăţare însuşite; dezvoltarea competenţelor creative privind realizarea corelaţiilor crosscurriculare şi transdisciplinare şi de aplicabilitate practică în cadrul demersului didactic; consolidarea semnificativă a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională.

Derularea proiectului implică participarea a 15 cadre didactice titulare ale colegiului la cursuri de formare în ţări ale Uniunii Europene: Marea Britanie, Finlanda, Spania, Irlanda, Franţa. În luna mai 2017 s-au desfăşurat două dintre cele şase mobilităţi din cadrul proiectului. În perioada 9-15 mai 2017, trei profesori de ştiinţe (fizică - Nicolae Debren, chimie - Mariana Ciubotariu, biologie - Cătălin Mihăilescu) au participat la cursul de formare „Get up with natural sciences!”, susţinut de furnizorul de curs Edukarjala în Joensuu, Finlanda. Participanţii au dobândit cunoştinţe despre metode pedagogice de folosire a noilor tehnologii la orele de ştiinţe, au acumulat idei de motivare a elevilor prin folosirea jocurilor şi a tehnologiilor moderne, au învăţat cum să realizeze un workshop atractiv despre ştiinţă în cadrul unui mare eveniment. În perioada 15-19 mai au plecat în mobilitate trei profesori: profil real - Daniela Zancu (biologie), profil uman - Roxana Iosep (limba română) şi nivel gimnazial - Petrică Ciocan (istorie), la cursul de formare „Innovative approaches to teaching”, desfăşurat de furnizorul de curs ITC International în Barcelona, Spania. Participanţii au dobândit abilităţi de folosire a unor metode şi tehnici de învăţare variate centrate pe elev, care să-l motiveze şi care să permită dezvoltarea de abilităţi şi competenţe cheie transversale, au dobândit abilităţi de cooperare la nivel internaţional prin îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, au acumulat cunoştinţe privind metode practice folosite în procesul instructiv-educativ, precum şi tehnici motivaţionale în instruirea diferenţiată care va conduce la creşterea încrederii profesorilor în dezvoltarea unor sarcini de lucru potrivite la clasă.

Prof. dr. Alexandru Moroşan Cojocari a completat că „aceste participări la cursuri de formare europene vor contribui la dezvoltarea de abilităţi de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională; la modernizarea şi deschiderea şcolii către valorile europene; la schimburi de bune practici şi iniţierea de proiecte de parteneriat cu profesori din şcolile UE; la creşterea interesului pentru implicarea în viitoare proiecte europene”.