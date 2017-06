Salubrizare

Primăria Suceava a reluat, luni, acţiunea de ridicare a maşinilor abandonate pe domeniul public al municipiului reşedinţă de judeţ. Viceprimarul de Suceava, Lucian Harşovschi, a declarat, ieri, în conferinţă de presă, că încă din prima zi au fost ridicate opt maşini de pe străzile municipiului Suceava, inclusiv un autoturism Cielo abandonat de foarte multă vreme pe Strada Scurtă. Potrivit viceprimarului, faţă de campania de anul trecut, cea din acest an se desfăşoară mai rapid pentru că între timp municipalitatea are şi un autovehicul care ridică maşinile fără stăpân, nu doar le tractează. De acţiune s-a ocupat Poliţia Locală, care a avut de înfruntat nu doar pisicile şi şobolanii care şi-au făcut cuib pe sub maşinile uitate de proprietari, ci şi ostilitatea unor locatari.

În următoarea etapă vor fi ridicate alte 30 de vehicule din cartierul Burdujeni, pentru care au fost emise deja somaţii, şi pentru alte 21 urmează să se facă procedurile.

Harşovschi a arătat că procedurile legale necesare până la ridicarea efectivă a maşinilor sunt destul de greoaie, ”dar e bine că este aşa pentru a nu fi acuzaţi de alte lucruri”.

”Primăria are acum mai multe maşini decât ar trebui, la programul Rabla REMAT. Maşinile au fost ridicate de Poliţia Locală, sunt ale noastre, ale primăriei pentru că se face dispoziţie să treacă în proprietatea noastră după 30 de zile, dacă proprietarii nu le revendică. Până la ridicare, procedura este însă destul de greoaie”, a declarat viceprimarul.

Primul pas este ca Poliţia Locală să stabilească perioada de când autoturismul staţionează în acelaşi loc. Pentru a fi declarat abandonat, trebuie să fie cel puţin un an de zile. Urmează somaţia scrisă către proprietar, un exemplar trimis la adresa acestuia şi altul pe parbrizul maşinii. După 30 de zile de la înştiinţare, dacă proprietarul nu revendică maşina, primarul emite dispoziţie de declarare a abandonului. Abia după aceasta maşina poate fi ridicată şi dusă la cimitirul de maşini înfiinţat pe un teren al primăriei, pe strada Mitocului, pentru valorificare la REMAT.

Cei care vor să-şi recupereze maşina abandonată pe domeniul public după ce a fost ridicată de municipalitate trebuie să plătească mai întâi o amendă, între 1000 şi 2000 de lei, plus costurile de tractare.

Sucevenii care doresc să reclame maşini abandonate o pot face apelând la Poliţia Locală, la numărul de telefon 0230 212192. Apelurile sunt înregistrate.

Viceprimarul Lucian Harşovschi a mai spus că le mulţumeşte poliţiştilor locali pentru modul în care s-au implicat în acţiunea de strângere a rablelor din oraş, mai ales că ”au avut de înfruntat înjurături, insulte şi blesteme”.

Primăria Suceava a început activitatea de localizare şi inventariere a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public la sfârşitul lunii august 2016. Atunci au fost depistate 120 de autoturisme în această situaţie.