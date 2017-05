Competiţie pentru elevi

La Muzeul Etnografic - Hanul Domnesc va avea loc joi, 8 iunie, de la ora 12.00, vernisajul expoziţiei - concurs de desene „Vis de copil în casa bunicilor”, ediţia a XXI-a, acţiune organizată de Muzeul Bucovinei - Serviciul Etnografie. Anual sunt propuse elevilor teme care să le formeze cunoştinţele despre cultura populară, să le stimuleze imaginaţia şi aprecierea valorilor tradiţionale. În fiecare an, profesorii de specialitate şi învăţătorii sunt implicaţi în abordarea acestor teme la orele de curs, participând la desfăşurarea de lecţii muzeale pe tema concursului, elevii reuşind să surprindă juriul cu desene deosebite. La concursul din acest an, cu tema „Proverbe şi zicători în tradiţia populară”, pot participa elevi cu vârste cuprinse între 7 - 15 ani, din toate şcolile municipiului Suceava, cu lucrări care respectă tema propusă. Muzeograful Maria Cruşninschi a spus că, şi în acest an, comisia de jurizare care va decide acordarea premiilor pentru cei mai talentaţi copii este formată din profesori de specialitate de la şcolile cu cel mai mare număr de participanţi la concurs şi specialişti din cadrul muzeului. Vernisajul expoziţiei - concurs şi premierea lucrărilor, care vor avea loc pe 8 iunie, la Muzeul Etnografic - Hanul Domnesc, vor fi însoţite şi de momente artistice susţinute de elevi de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava. Este vorba de Elvis Buruiană, clasa a XI-a, coordonator, profesor îndrumător Igor Corjan, şi Grupul Folk „Simbol”, profesor îndrumător Valentin Ianoş. Expoziţia de desene va putea fi vizitată în perioada 8 – 23 iunie, de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00.