Nemulţumiri

Angajaţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava au declanşat ieri un protest spontan, întrerupând activitatea timp de două ore, fiind nemulţumiţi de nivelul salariilor pe care le primesc. Protestul spontan de ieri a fost ultimul organizat de angajaţii APM Suceava înainte de declanşarea grevei generale, programată la mijlocul lunii iunie 2017. Salariaţii APMP Suceava sunt nemulţumiţi şi de faptul că revendicările salariale transmise la nivel naţional de Federaţia Sindicatelor Unite din Mediu către Ministerul Mediului nu au fost încă soluţionate.

Reprezentantul salariaţilor din APM Suceava, Elena Cojocaru, a precizat ieri că în momentul de faţă salariaţii din cadrul acestei instituţii au cele mai mici salarii din sistemul bugetar. „Comparativ cu ceilalţi colegi bugetari, din aceeaşi categorie cu noi, care au beneficiat de creşteri salariale şi în 2016, şi inclusiv în 2017, salariile noastre nu au mai crescut în ultimii ani”, a spus Elena Cojocaru. Ea a arătat că în momentul de faţă un referent din cadrul APM are un venit net lunar de 1.333 de lei, un consilier asistent are 1.165 de lei, în timp ce un consilier superior cu 25 de ani de vechime are un venit net de 2.240 de lei. „Salariile sunt mici comparativ cu toţi ceilalţi bugetari, iar responsabilităţile sunt foarte mari. Din acest motiv avem colegi care pleacă din sistem,

nemulţumiţi de faptul că nu au crescut salariile şi mereu suntem amânaţi, minţiţi că o să crească salariile. Și nu vedem nici o luminiţă la capătul tunelului. Din acest motiv suntem disperaţi şi cam toţi căutăm să plecăm în altă parte”, a arătat reprezentantul APM Suceava. Elena Cojocaru a precizat că în momentul de faţă numărul angajaţilor din APM Suceava este extrem de redus, atribuţiile fiind foarte multe pentru fiecare salariat, iar orele suplimentare la muncă nu sunt plătite.

Elena Cojocaru a arătat că dacă alte categorii de bugetari declanşează proteste nemulţumiţi că prin Legea salarizării unitare li se scad salariile, angajaţii din APM solicită o majorare a veniturilor pe care le obţin pentru a putea trăi decent. „În noua lege a salarizării apărem şi noi ca şi ceilalţi bugetari, dar cu majorări ale salariilor din ianuarie 2018. Asta în condiţiile în care altor categorii de bugetari le-au crescut salariile încă din 2016, apoi în 2017, în timp ce la noi nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus reprezentantul APM Suceava. Elena Cojocaru a adăugat că noua lege a salarizării unitare este „o fata morgana” pentru angajaţii din APM, aceştia fiind hotărâţi să continue formele de protest pentru a solicita majorarea salariilor.