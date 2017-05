Căutat

Patronul unei pensiuni din Câmpulung Moldovenesc îl acuză pe un angajat că a dispărut cu tot cu banii din încasările restaurantului. După ce a făcut o plângere la poliţia din oraş, proprietarul pensiunii oferă şi o recompensă celor care îi pot da informaţii despre locul unde poate fi găsit fugarul.

Patronul povesteşte că Alexandru Vasile Şuhan, în vârstă de 30 de ani, angajat ca chelner la restaurantul pensiunii, a fugit cu încasările de 3.000 de lei joia trecută, în jurul orei 24.00. El povesteşte că la sfârşitul programului bărbatul, angajat de câteva luni în restaurantul lui, a luat toţi banii şi s-a făcut nevăzut. De atunci a tot încercat să dea de el la telefon sau la unele locaţii din cartierul sucevean Burdujeni, unde obişnuia să mai meargă angajatul său, însă fără nici un rezultat. În încercarea de a-l găsi pe cel care i-a înşelat încrederea, George Nechita, patronul Pensiunii Royal din Câmpulung Moldovenesc, oferă o recompensă de 500 de lei pentru oricine îi poate oferi vreo informaţie despre locul unde poate fi găsit angajatul său.

În câteva luni de zile, angajatul şi-a dat arama pe faţă

Bărbatul acuzat că a dispărut cu banii, Alexandru Vasile Şuhan, din judeţul Bacău, a fost angajat la pensiune la mijlocul lunii februarie, prestând în principal munca de chelner în restaurant. Patronul povesteşte că a făcut impresia unui tip foarte sociabil, care şi-a făcut mulţi prieteni în oraş. George Nichita ne-a povestit: ”Mi-a fost recomandat de cineva de încredere ca fiind un băiat bun, care merită ajutat. Cu timpul însă mi-am dat seama că are un comportament disimulat. Era foarte bun cu toată lumea, le oferea bani cunoscuţilor dacă aveau nevoie, se lipea de toţi, însă avea un singur scop. Cu timpul am înţeles că după ce lua bani împrumut uita să-i mai înapoieze, păcălind astfel cu sume de bani zeci de tineri din Câmpulung. Stătea la noi în pensiune, îi ofeream cazare, masă, carte de muncă şi de multe ori îi dădeam bani în avans când avea nevoie. Îi sensibilizase pe toţi cu povestea lui că a crescut fără părinţi, doar cu bunica de la Comăneşti, judeţul Bacău.”

La un moment dat, însă, patronul a primit pe numele angajatului său adrese de la ANAF Bacău, pentru reţinerea unor sume de bani, în urma unui proces în care bărbatul era acuzat de abandon de familie. ”Aşa am început să aflu despre angajatul meu că a fost condamnat la închisoare cu suspendare, iar în alt proces deschis la Suceava, acelaşi individ fusese condamnat pentru furt calificat şi s-ar afla acum sub control judiciar. Am greşit, cred, în momentul în care l-am angajat şi nu i-am consultat cazierul”, ne-a declarat George Nechita.

Proprietarul a făcut o plângere la poliţie

La două zile după dispariţia angajatului său, proprietarul pensiunii a făcut o plângere la poliţia din Câmpulung Moldovenesc, relatând poliţiştilor cele întâmplate. George Nechita a încercat şi să dea de urmele fugarului în zona cartierului sucevean Burdujeni, unde Şuhan obişnuia să stea la mai multe adrese. În scurt timp de la începerea căutărilor a aflat că individul fusese văzut prin zona Orizont, însă nu a reuşit să-i dea de urmă. Tot aici a aflat că cel căutat de el a păgubit mai mulţi proprietari de restaurante din Suceava. Poliţiştii din Câmpulung Moldovenesc au deschis pe numele lui Alexandru Vasile Şuhan un dosar penal pentru furt.

Recompensă de 500 de lei pentru cel care îi poate oferi relaţii despre fugar

După zile de căutări, patronul pensiunii s-a gândit să ofere o recompensă celui care îl poate informa despre locul unde se află individul căutat de el. El oferă astfel 500 de lei celui care îi poate da orice relaţie despre angajatul său, publicând şi fotografia celui căutat pe pagina de Facebook a pensiunii pe care o conduce. El este hotărât să nu renunţe şi să nu-l ierte pe cel care i-a înşelat încrederea, în încercarea de a-i proteja şi pe alţi colegi de breaslă de apucăturile angajatului său.