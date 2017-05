Două zile de competiţie

După două zile de competiţie, 27 şi 28 mai, Bucovina Dance Festival, primul eveniment de amploare dedicat dansului din Suceava, organizat de M Style Dance Studio şi Iulius Mall, şi-a desemnat câştigătorii.

La Secţiunea amatori - Disciplina comercial, Categoria de vârstă 4-7 ani: Locul I – Busuiocul - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 Paşcani, îndrumător Elena Simon; Locul II – Albinuţele - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Paşcani, îndrumători Georgeta Pricop şi Elena Sava; Locul III – Iepuraşii Veseli - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Paşcani, îndrumători Adeluţa Apetrei şi Alina Şerban; Categoria de vârstă 8-11 ani: Loc I – Rithmic Dance - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ, îndrumător Elena Lăcrămioara Corfă, Locul II – Mini Band - Clubul Copiilor Fălticeni, îndrumător Ecaterina Moldovanu; Loc III – Prichindeii - Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani, îndrumător Cătălina Elena Rotaru; Locul IV – Just Dance - Clubul Copiilor Fălticeni, îndrumător Ecaterina Moldovanu; Locul V – Shining Stars – Sala de dans ”Sînziana’s World Dance” Vatra Dornei, îndrumător Sînziana Roşuş; Locul VI – Dance Up – M Style Studio Liteni, instructor Robert Catargiu, Locul VII – Faboulos Crew - M Style Studio Fălticeni, instructor Robert Catargiu; Secţiunea amatori - Categoria de vârstă 8-11 ani – Disciplina Sportiv - locul I – Cl. a 3-a A – Şc. Gimnaziala Nr. 3 Suceava, îndrumători Loredana Coca şi Adriana Crîşmariu; Disciplina Fantezie – locul I – Licuricii – Şcoala Gimnazială Preuteşti, îndrumător Roxana Florea; Disciplina Caracter – locul I – Mini Band – Clubul Copiilor Fălticeni, îndrumător Ecaterina Moldovanu; Disciplina Urban – locul I – Clasa a 5-a B – Şcoala Gimnaziala Nr. 3 Suceava, îndrumător Felicia Apostol; Secţiunea Amatori - Categoria de vârstă 12-15 ani, Disciplina Comercial - locul I – Dance Plus – M Style Studio Liteni, îndrumător Robert Catargiu; Disciplina Fantezie - locul I – Black&White, Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, îndrumător Claudia Moşneagu; Disciplina Caracter - Locul I – Bucovinschie Rozi - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Rădăuţi, îndrumător Costin Bucătaru; Locul II – Bucovinschie Rozi - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Rădăuţi, îndrumător Costin Bucătaru; Locul III – Cl. a 6-a B - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, îndrumători Loredana Coca şi Otilia Ciubotariu; Locul IV – Etno Dance – Palatul Copiilor Botoşani, îndrumător Monica Huştiuc; Locul V – Apolodor - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, îndrumător Oana Mihaela Podariu; Disciplina Urban - Locul I – Cl. a 5-a A – Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, îndrumător Silvia Forij; Locul II – Apolodor - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, îndrumător Ioana Alexandra; Secţiunea Pregătire de specialitate, Categoria de vârstă 4-7 ani, Disciplina Comercial: Locul I – Little Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Disciplina Caracter, Locul I – Little Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Secţiunea Amatori – Categoria de vârstă 8-11 ani; Disciplina Comercial: Locul I – Mini Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Locul II – Mini Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Locul III – Mini Style Kids – As. CS M Style Studio Suceava, coregraf Mihai Siminiuc; Locul IV – Energy Kids – As. CS M Style Studio Suceava, instructor Robert Catargiu; Disciplina Sportiv: Locul I – Divo Star – As. Culturala Arlechin Botoşani, îndrumător Alin Flavius Damenian; Disciplina Urban: Locul I – Junior M – M Style Studio Suceava, îndrumător Andreia Lungu; Categoria de vârstă 12-15 ani; Disciplina Clasic – Locul I – Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Disciplina Comercial – Locul I – Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Disciplina Fantezie– Locul I – Fresh Kids – As. CS A&M Dance Club din Roman, coregraf Alina Iuliana Boiciuc; Disciplina Urban: Locul I – LMXtrix – Clubul Bucovina Dance Studio Suceava, coregraf Alexandra Irimesei; Locul II – M Style Crew - As. CS M Style Studio Suceava, coregraf Mihai Siminiuc; Locul III – Shake it Up - As. CS M Style Studio Suceava, coregraf Mihai Siminiuc; Locul IV – 8-Style Kids - As. CS M Style Studio Suceava, coregraf Mihai Siminiuc; Categoria de vârstă peste 16 ani – Disciplina Urban: Locul I – BDS Crew - Clubul Bucovina Dance Studio Suceava, coregraf Alexandra Irimesei; Locul II – Dragon Masks - As. CS M Style Studio Suceava, îndrumător Andreia Lungu; Locul III – Sister Hood - Clubul Bucovina Dance Studio Suceava, coregraf Alexandra Irimesei.

36 de formaţii, 43 de dansuri prezentate pe scenă, peste 600 de copii participanţi şi 30 de coregrafi

Premiul pentru cea mai numeroasă prezenţă a fost obţinut de Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Suceava, cu 85 de participanţi. Premiul pentru cea mai originală costumaţie - Dragon Masks - As. CS M Style Studio Suceava, îndrumător Andreia Lungu. Trofeul Secţiunii Amatori - Mini Band – Clubul Copiilor Fălticeni, îndrumător Ecaterina Moldovanu. Trofeul Secţiunii Pregătire de Specialitate - BDS Crew - Clubul Bucovina Dance Studio Suceava, coregraf Alexandra Irimesei. Toţi copiii participanţi şi cei care au urcat pe podium au fost premiaţi cu cadouri oferite de organizatori (M Style Studio şi Iulius Mall).

Organizatorii ne-au spus că au fost înscrise în concurs 36 de formaţii, au fost prezentate pe scenă 43 de dansuri, în total participând la concurs peste 600 de copii şi 30 de coregrafi. Juriul a fost format de Paul Gheorghe, Elite Judge - Hip Hop International, fondator, manager şi coregraf al Trouble Crew, Liliana Stan, International Judge - Hip Hop International, fostă gimnastă de performanţă, manager şi coregraf Lil' Motion Dance School, şi Paul Moldovan, dansator în trupa artistului internaţional Faydee şi câştigător a numeroase concursuri de specialitate.