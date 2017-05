Auto

Automitric, unicul distribuitor autorizat al Volkswagen în judeţul Suceava, a lansat în mod oficial noul Crafter. Lansarea noului model de autovehicul comercial Volkswagen a avut loc ieri, când la Suceava a ajuns caravana noului Crafter. Cei interesaţi de noul Crafter pot testa şi astăzi cinci modele ale acestui autovehicul, în cadrul unor sesiuni de test-drive organizate de Automitric.

Directorul de vânzări al Automitric Suceava, Radu Ioanovici, a ţinut să sublinieze faptul că noul VW Crafter este cel mai aerodinamic model din clasa sa, acest lucru având numeroase avantaje, în primul rând reducerea substanţială a consumului de carburant. Radu Ioanovici a arătat că noul Crafter este disponibil în patru modele constructive, două ampatamente, două console lungite, trei înălţimi, două structuri deschise – cabină simplă sau dublă şi trei lungimi de benă. „Acest model este mult mai economic datorită formei sale aerodinamice şi datorită costurilor întreţinerii. Cu alte cuvinte, s-au redus foarte mult costurile de întreţinere, atât în ceea ce priveşte combustibilul, cât şi reviziile. În rândul celor care folosesc maşini comerciale există termenul de TCO – Total Cost of Ownership, care la noul model s-a redus foarte mult, datorită faptului că reviziile s-au dus undeva la 50.000 de kilometri sau la doi ani. De asemenea, datorită aerodinamicii sale, la 50.000 de kilometri parcurşi pe an, consumul se reduce cu aproximativ un litru la o sută de kilometri, ceea ce înseamnă o economie totală la combustibil de circa 550 de euro pe an. Iar pentru cei care folosesc flote, care folosesc maşinile foarte mult, acesta este un cost destul de substanţial care poate fi redus”, a explicat directorul de vânzări al Automitric Suceava. El a adăugat că noul Crafter poate fi comandat şi în varianta 4Motion, cu tracţiune integrală, atât cu cutie manuală, cât şi automată.

De asemenea, noul Crafter beneficiază de sisteme de siguranţă performante chiar în dotarea standard, acestea putând fi suplimentate prin dotările opţionale.

„Cei care doresc mai multe detalii despre acest model pot să se adreseze consilierului nostru de vânzări de autovehicule comerciale, Adi Pauliuc, aici, la sediul Automitric Suceava. De asemenea, cei care vor să-l conducă, Automitric va avea la dispoziţie o maşină înmatriculată pentru test-drive. În cadrul caravanei, şi în cursul zile de marţi (n.r. - astăzi) îi aşteptăm pe clienţii care vor să conducă toate cele cinci modele expuse aici. Avem şi un model frigorific, unul furgon sau unul cu o cabină dublă. Toate modelele se pot testa şi pentru ca cei interesaţi să poată vedea singuri ce poate noul Crafter”, a declarat Radu Ioanovici.

Preţul noului VW Crafter porneşte de la aproximativ 23.700 de euro, fără TVA.