Unitate medicală

Prima unitate medicală a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care oferă servicii spitaliceşti în mai multe specialităţi medicale, se va deschide în curând la Dolhasca.

Spitalul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” va funcţiona în clădirea vechiului spital care a fost modernizată şi extinsă cu ajutorul finanţării venite din partea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a Asociaţiei „Mila Creştină” din localitate dar şi din alte surse precum şi a sprijinului primit de la Primăria şi Consiliul Local Dolhasca.

Spitalul va funcţiona ca unitate socio-medicală sub autoritatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi va dispune de 35 de paturi. Va fi deservit de doi medici, şase asistenţi medicali şi câteva infirmiere. Lângă spital s-au construit încăperi în care va funcţiona un laborator de analize şi locuinţe pentru medici. Unitatea medicală are sursă de apă proprie, două centrale termice, sursă de energie electrică autonomă compatibilă cu nevoile unui spital care va fi folosită în caz de nevoie. Interiorul este amenjat conform standardelor medicale, este mobilat, băile sunt moderne, iar traseele privind personalul, bolnavii, alimentele etc. sunt realizate după reglementarile în vigoare.

Lipsa în acea zonă a unui spital care să deservească mai bine de 10.000 de locuitori şi degradarea continuă a clădirii vechiului dispensar, în care până în 1989 a funcţionat Spitalul Dolhasca ca secţie exterioară a Spitalului Fălticeni, l-a determinat, în anul 2004, pe preotul Gheorghe Saftiuc, paroh la Biserica „Învierea Domnului” din Dolhasca, să iniţieze acest proiect cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înalt Preasfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Cu ajutorul credincioşilor, preoţii au donat un electrocardiograf de ultimă generaţie

În Protoieria Fălticeni se desfăşoară de mai bine de un an activităţi filantropice în toate domeniile sociale. În urma apelului preotului protoiereu Adrian Dulgheriu pentru a strânge fonduri în scopul achiziţionării unui electrocardiograf de ultimă generaţie mai mulţi preoţi şi-au adus o mică contribuţie pentru cei care vor beneficia de noile servicii medicale: Gabriel Botezatu (parohia Poiana - Dolhasca), Cezar Nezvadba (parohia Budeni), Mihail Agafiţei (parohia Siliştea - Dolhasca), Neculai Romilă (parohia Probota), Ciprian Chihaia (parohia Corni - Liteni), George Balmoş (parohia Roşcani), Lucian Tătaru (parohia Gulia), Florin Pintea (parohia Valea Poienii - Dolhasca), Doru Ruştie (parohia Sfântul Nicolae - Liteni), Claudiu Vrăjitoru (parohia Sfinţii Trei Ierarhi–Liteni), Vasile Pintea (parohia Vericicani), Mihai Ursuleasa (parohia Rotunda), Iustin Vrabie (parohia Dolheştii Mari I), Valentin Neculăesei (parohia Dolheştii Mici), Mitică Alexandrache (parohia Valea Bourei), Mihai Moroşanu (parohia Preuteşti), Romică Carp (parohia Basarabi), Dănuţ Maftei (parohia Mănăstioara), Mănăstirea Probota şi parohia Leucuşeşti unde slujeşte părintele protoiereu Adrian Dulgheriu. Ei au strâns jumătate din suma necesară iar restul au fost donaţi de Ocolul Silvic „Silva Bucovina” condus de ing. Rareş Hrestic şi Protoieria Fălticeni. Acesta este al doilea aparat medical pe care preoţii din Protopopiatul Fălticeni îl donează la o unitate medicală, primul fiind pentru Secţia Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal Fălticeni.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, joi, 25 mai, în ziua Slăvitului Praznic al Înălţării Domnului, electrocardiograful a fost predat preoţilor Gheorghe Saftiuc şi Teofil Saftiuc şi preotesei Mioara Saftiuc, cei care se îngrijesc de finalizarea noii unitaţi medicale. Preotul Gheorghe Saftiuc a mulţumit pentru darul primit dar mai ales pentru implicarea Protoieriei în acţiuni care arată adevărata imagine a Bisericii.

Triada biserică – primărie - şcoală se adresează la aceeaşi masă de oameni

„Dorim să refacem această unitate medicală care exista cândva între biserică - primărie şi şcoală, pentru că de fapt, această triadă se adresează la aceeaşi masă de oameni. Sperăm că acest aparat va salva multe vieţi, pentru că tot ceea ce trăim pe pământ este vremelnic, iar comoara noastră este în ceruri. Ne dorim să arătăm că preotul spune şi face şi să deschidem cât mai repede această unitate medicală în care cu toţii am pus atâta suflet”, a precizat preotul Teofil Saftiuc.

Directorul Liceului Tehnic din Dolhasca, prof. Constantin Tanase, a spus că în tot ceea ce s-a construit aici se regăseşte şi şcoala, părinţii elevilor fiind mereu alături de preotul Saftiuc şi speră că şi celelalte proiecte se vor înfăptui prin consolidarea relaţiei dintre şcoală şi biserică.

Protopopul Adrian Dulgheriu a mulţumit ing. Rareş Hrestic şi preacucernicilor părinţi care contribuie la dotarea noului spital.

„Ştim că fiecare dintre noi întreprinde acţiuni de ordin social în parohie dar nu sunt cunoscute. Le ştie Bunul Dumnezeu. Este o mare realizare să avem în protopopiatul nostru un astfel de centru medical şi trebuie să ne alăturăm parinţilor Gheorghe şi Teofil ajutându-i aşa cum ştim noi cel mai bine. Sperăm să continuăm astfel de activităţi, atât aici, la Dolhasca, cât şi în alte părţi unde este nevoie de ajutorul nostru. Vrem să lăsăm ceva în urma noastră şi de ce nu, cei care ne vor urma nouă să continue această misiune pe care am început-o acum mai bine de un an. Ne bucurăm că atunci când vom fi întrebaţi de Dreptul Judecător dacă i-am ajutat pe cei bolnavi, noi vom putea să dăm un răspuns pozitiv iar fapta noastră de astăzi va mărturisi pentru noi”, a precizat preotul protop Adrian Dulgheriu.