Acuze între poliţişti

Un tânăr poliţist care a trecut prin drama vieţii în anul 2010, când a suferit un groaznic accident rutier în timp ce se deplasa cu motocicleta, şi care a picat ulterior examenul impus la restructurările din anul 2011, trăieşte dintr-o pensie de 525 de lei şi cu gustul amar că a fost îndepărtat când i-a fost mai greu. Cazul lui Bogdan Bîrlădeanu a fost readus în actualitate de şeful Sindicatului de Poliţie „Diamantul”, filiala Suceava, Bogdan Bănică, de la Poliţia Burdujeni, care a formulat acuzaţii grele la adresa celui care era şef al Poliţiei municipiului Suceava la acea vreme, comisarul Florin Poenari.

Teribilul accident care i-a schimbat viaţa tânărului poliţist

În august 2010, agentul de poliţie Ilie Bogdan Bîrlădeanu, atunci în vârstă de 25 de ani, venea de la Botoşani, unde îşi are domiciliul, şi se îndrepta spre locul de muncă, Poliţia Suceava. Ilie Bogdan Bîrlădeanu era un motociclist împătimit care participa şi la concursuri de gen.

Tânărul conducea o motocicletă Honda, iar cumplitul accident s-a petrecut pe raza comunei Dumbrăveni.

Conform anchetei poliţiei, motociclistul a intrat într-o depăşire pe linia continuă, şoferul maşinii din faţă, un Volvo, făcând şi el o manevră la fel de imprudentă, viraj brusc stânga, spre o benzinărie, fără a se asigura.

La volanul autoturismului Volvo se afla un localnic din Dumbrăveni, în vârstă de 21 de ani, care avea permisul de conducere suspendat. Acesta din urmă a fost trimis în judecată după acest accident şi a primit o condamnare cu suspendare.

Deşi avea cască de protecţie, tânărul subofiţer a fost rănit extrem de grav. Cu răni la torace şi abdomen, dar mai ales cu leziuni foarte grave la cap, poliţistul a fost dus cu un elicopter al Ministerului de Interne la Spitalul Militar Central, unde avea să rămână internat câteva luni de zile.

Din cauza multiplelor leziuni de pe creier, medicii i-au dat la început şanse mici de supravieţuire. Tânărul poliţist a reuşit totuşi să-şi revină, însă doar parţial.

Cu greu, a revenit la Poliţia municipiului Suceava, pe un post de cadru neoperativ (n.r. - muncă de birou, fără intervenţii la evenimente), având o mână paralizată.

Obligat să participe la o testare cu colegii apţi, a ieşit ultimul

În vara lui 2011, spre ghinionul poliţistului, Ministerul de Interne a dispus restructurări, poliţiştii fiind puşi să dea teste, pentru a se stabili care sunt cei mai prost pregătiţi. Nerefăcut încă, tânărul poliţist a fost victimă sigură la acel concurs.

Liderul de sindicat Bogdan Bănică îl acuză pe şeful de atunci al Poliţiei municipiului Suceava, Florin Poenari, că nu a făcut nimic pentru a-l sprijini pe Ilie Bogdan Bîrlădeanuşi l-a obligat să participe la concurs:

„Pe scurt, Bîrlădeanu e obligat să participe la testare, <obţine> nota cea mai mică, apoi fiind determinat să se pensioneze. <A fost cel mai nepregătit>, a afirmat Poenari ulterior”, acuză liderul de sindicat. Acesta a mai formulat şi alte acuze foarte dure, pe o reţea de socializare, la adresa fostului şef Florin Poenari.

Cum se apără de acuze comisarul Florin Poenari

Comisarul Florin Poenari, actualmente şef al Biroului Poliţiei Universităţii Suceava, a avut o reacţie interesantă la aceste acuze. Acesta spune că Bîrlădeanu a fost o victimă, însă nu a sa, ci a sistemului.

„După cum ştiţi, în anul 2011, prin ordin al ministrului s-au stabilit acele restructurări (cu care nu am fost, nu sunt şi nici nu pot fi vreodată de acord), în urma cărora, mai întâi s-au radiat (tăiat) toate funcţiile vacante, o parte din poliţiştii care îndeplineau condiţiile de pensionare anticipată s-au pensionat, iar până la încadrarea în numărul de funcţii repartizat de către minister fiecărui inspectorat judeţean de poliţie, s-au organizat acele examene de departajare.

Din capul locului vă pot spune, cu regret, că majoritatea posturilor ce s-au restructurat la acea vreme au fost din operativ (din stradă), lucru cu care eu personal nu am fost de acord, ridicând problema în una din şedinţele operative ce s-au desfăşurat după stabilirea, la nivelul inspectoratului, a posturilor ce urmau să se radieze, însă fără vreun rezultat”, a explicat contextul Florin Poenari.

După pensionarea unor agenţi, de laCompartimentul de siguranţă publică al Biroului de Ordine Publică Suceava urma să plece un singur om.

Poenari spune că nu avea cum să-l scutească pe colegul apt limitat de participarea la acel concurs. Aşa cum era de anticipat, Bogdan Bîrlădeanu a obţinut cel mai mic punctaj la testare.

„Am făcut parte dintr-un sistem la un moment nefavorabil, sistem pe care am crezut că-l voi putea schimba”

„Nu aş vrea sa creadă cineva că mă disculp, dar consider că marea mea vină este că am făcut parte dintr-un sistem la un moment nefavorabil, sistem pe care am crezut că-l voi putea schimba”, a mai scris Florin Poenari pe o reţea de socializare.

Florin Poenari a mai spus că a făcut demersuri la nivelul conducerii IPJ de la acea vreme pentru a se găsi un post în sectorul neoperativ pentru Bîrlădeanu şi a primit asigurări că nici un poliţist nu va fi dat efectiv afară.

Până la urmă, supus la presiune psihică, Bogdan Bîrlădeanu s-a hotărât să-şi încheie contractul de muncă cu Ministerul de Interne fără a mai aştepta mila nimănui.