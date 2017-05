Nou!

Veste bună pentru cei pasionaţi de modă - Levi`s, Trussardi, Converse, Ralph Lauren, Calvin Klein, Frankie Garage şi multe alte brandurile de renume se găsesc de astăzi în noul magazin Brand UP inaugurat în Shopping City Suceava.

Brand UP propune un concept modern de modă, fiind dedicat exclusiv bărbaţilor care vor să fie în pas cu moda, oferind articole pentru toate stilurile şi personalităţile, indiferent de vârstă: îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii în tendinţe.

Cel mai cool magazin multibrand - Brand UP - este noul „hot spot” al modei bărbăteşti din Suceava şi aduce branduri în exclusivitate, precum: Tommy Hilfinger, Calvin Klein, Alcott, Vans, Kappa, U.S. Polo Ralph Lauren, Made in Italia, Converse All Star, Carrera, Nike, Meltin`Pot, Trussardi, Frankie Garage.

Într-un ambient plăcut, modern şi relaxant, clienţii Brand UP vor găsi modele unice de blugi, şepci, hanorace, cardigane şi tricouri „smart casual” pentru plimbările cu prietenii, dar şi pantaloni şi cămăşi elegante pentru ieşirile în oraş, jachete şi geci de denim la modă, precum şi multe alte articole care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat atent la stilul vestimentar.

Designul interior modern al magazinului surprinde printr-un contrast plăcut între elemente contemporane şi elemente clasice, antichizate. Amenajarea magazinului a beneficiat de atenţie la detalii din partea designerului interior Cezar Popescu, pornind de la podea până la tavanele negre, asortate cu lămpi minimaliste.

Funia, lemnul tratat, fierul forjat sunt elemente ce compun un decor inedit şi modern, creat pentru a evidenţia produsele şi pentru a oferi oricărui vizitator momente de relaxare şi de încântare.

Pe rafturile Brand UP se regăşte şi încălţăminte, în culori şi forme diferite, care poate completa cu succes o ţinută trendy: Converse, NikeAir Max şi multe altele.

Ca noutate, pe lângă brandurile în exclusivitate, magazinul dispune şi de zone cu lenjerie intimă, parfumuri şi accesorii. Oferta magazinului este permanent actualizată, colecţiile fiind schimbate periodic, în funcţie de sezon.

Preţurile sunt accesibile, clienţii găsind în magazine tricouri începând de la 49 de lei, blugi de la 99 de lei şi cămăşi de la 99 de lei. Începând de astăzi, magazinul Brand UP vă aşteaptă la cumpărături, cu reduceri şi promoţii dedicate.

Primii 100 de clienţi care achiziţionează produse de peste 200 de lei vor primi cadou o curea marca Tommy Hilfiger.