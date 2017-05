Accident grav

Un accident foarte violent, în urma căruia trei oameni au rămas încarceraţi, s-a produs ieri după-amiază, pe E 85, la Buneşti, după ce şoferul unui tir a tăiat o curbă şi a pătruns pe contrasens, unde a lovit în plin o furgonetă de îngheţată a firmei Betty Ice. Accidentul s-a petrecut la ora 17.00, în condiţii de carosabil umed, ambii bărbaţi care erau în furgoneta de îngheţată, dar şi şoferul tirului rămânând încarceraţi. Echipajele de Descarcerare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava deplasate la faţa locului i-au extras pe cei trei dintre fiarele contorsionate. Toţi păreau a avea leziuni grave, însă erau în viaţă, ceea ce este aproape o minune dacă ţinem cont de violenţa impactului şi cum arată cele două vehicule după coliziune.

Primele investigaţii medicale au indicat că leziunile cele mai grave le-a suferit şoferul de pe maşina de îngheţată, Constantin Moliuc, în vârstă de 37 de ani, din Suceava, care a fost băgat direct în sala de operaţie.

Cum s-a produs accidentul

În ceea ce priveşte modul în care s-a produs accidentul lucrurile sunt destul de clare pentru poliţiştii rutieri şi sunt confirmate şi de martori. Toate indiciile arată că autotrenul a pătruns pe contrasens.

Şoferul autotrenului, Eugen Miron, în vârstă de 62 de ani, din Constanţa, care se deplasa pe direcţia Suceava-Fălticeni, a scăpat vehiculul greu de sub control în curba de la ieşirea din Buneşti, intrând pe contrasens, în furgoneta condusă regulamentar de sucevean. Martorii au relatat că acesta din urmă a redus viteza înainte de impact, intuind se pare că va fi lovit de colosul scăpat de sub control. După acest prim impact, maşina care transporta îngheţată a fost proiectată într-un autoturism Dacia Logan care venea din spate. Şoferul Daciei, care a scăpat fără leziuni, a relatat: „Tirul a intrat pe contrasens, în camionetă, eu eram în spatele ei, am reuşit să opresc, dar camioneta a fost împinsă în mine”.

Leziuni multiple şi problematice pentru şoferul furgonetei

Suceveanul în vârstă de 37 de ani care s-a aflat la volanul maşinii care transporta îngheţată avea mai multe leziuni interne, cele mai problematice fiind pneumotoraxul şi o contuzie splenică, fracturi costale şi suspiciuni de fractură de femur, fiind introdus de urgenţă în sala de operaţie. Pasagerul din furgonetă, Daniel Manea, de 34 de ani, şi şoferul autotrenului aveau şi ei leziuni grave, însă, cel puţin în primă fază, starea lor nu punea probleme la fel de mari.