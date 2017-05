Căutarea vinovaţilor

Consilierul local ALDE Gheorghe Aldea cere demisia medicului coordonator al Maternităţii Fălticeni, dr. Irina Larisa Iancu, în contextul scandalului izbucnit, săptămâna trecută, la Fălticeni, după ce jurnaliștii au filmat cum incubatoarele pentru bebelușii născuţi prematur și mobilier din vechiul sediu al maternităţii erau transferate în sediul nou neambalate, în remorca unui tractor din dotarea serviciului de salubritate al primăriei din localitate. Consilierul local Aldea ne-a declarat ieri că în prima ședinţă a Consiliului Local Fălticeni va aduce în atenţia deliberativului solicitarea sa deoarece CL are doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al spitalului. Este vorba despre doi consilieri locali PSD, Vasile Sburlea și Luminiţa Corbu. ”Solicit demisia doamnei doctor Irina Iancu deoarece pe ea o consider vinovată de modul în care s-a făcut transferul aparatelor medicale din vechea maternitate în maternitatea nouă. Secţia Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal Fălticeni are cinci medici; doamna doctor trebuie să demisioneze și să vină altcineva”, a spus Gheorghe Aldea.

Noua maternitate Fălticeni a fost inaugurată, dar va fi deschisă pentru pacienţi doar când Direcţia de Sănătate Publică va da autorizaţie de funcţionare. Lucrările de transformare a unei foste școli în maternitate au costat aproximativ două milioane de lei, susţinute de la bugetul local.

Capacitatea este de 57 de paturi, dintre care 35 de paturi în Compartimentul de Obstetrică-ginecologie, 17 paturi în Compartimentul de Neonatologie şi cinci paturi în Compartimentul ATI.

În maternitate îşi desfăşoară activitatea 80 de persoane - infirmiere, asistenţi medicali şi medici.

Coordonator al Maternităţii Fălticeni este medicul Irina Iancu, Compartimentul de Neonatologie este condus de medicul Mariana Sigmund și șeful Compartimentului ATI din cadrul maternităţii este dr. Stanislav Grigoriev.