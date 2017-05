USV

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei (FSE) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a participat, pentru a treia oară, în perioada 8-12 mai 2017, la “8th International Week of Professors” (Săptămâna internaţională a profesorilor) şi la “16th International Students Research Conference” (Conferinţa internaţională a cercetării studenţeşti). Evenimentele au fost organizate la Riga, de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte din cadrul Universităţii Latvia, Letonia. La conferinţă au fost prezente echipe de profesori şi studenţi de la universităţi din peste 10 ţări europene care au expus în sesiunile de comunicări rezultatele cercetărilor din domeniul educaţional prin prezentarea a 110 lucrări ştiinţifice studenţeşti.

USV a fost reprezentată de conf. univ. dr. Otilia Clipa şi de studenta Maria Mandici, de la programul de licenţă Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, anul III. Deplasarea în Letonia a condus la semnarea unor noi acorduri Erasmus+ şi la dezvoltarea de noi parteneriate pentru cercetare şi formare în domeniul ştiinţelor educaţiei. O noutate absolută o constituie diversificarea posibilităţilor de mobilitate internaţională a studenţilor FSE, care vor avea de acum înainte posibilitatea de a-şi realiza tezele de licenţă în cotutelă cu profesori ai unor universităţi din Uniunea Europeană.

În cadrul conferinţei organizate pentru studenţi, Maria Mandici a prezentat lucrarea cu titlul „Home Alone Children’s Possibilities within the Formative Process”. Prestaţia Mariei a fost apreciată de juriul concursului pentru tematica abordată şi pentru soluţiile oferite în cadrul problematicii studiate. Manifestările dedicate cadrelor didactice au permis conf. univ. dr. Otilia Clipa prezentarea rezultatelor unei cercetări pe tema dezvoltării creativităţii la preşcolari şi şcolarii mici, cât şi a unei teme de cercetare comparativă despre influenţa temelor de cercetare asupra dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Noutatea cercetării a constat într-o abordare inovativă a înţelegerii conceptului de creativitate şcolară, prin propunerea unei modalităţi inedite de operaţionalizare a acestui concept abstract. Articolele prezentate sunt rodul colaborării dintre cercetătorii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei (USV), cercetători din Polonia (Universitatea Bialystok) şi Letonia (Universitatea Latvia).

Participarea la această conferinţă a mai permis şi iniţierea unor discuţii privind realizarea de parteneriate între studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava şi studenţi din universităţile europene privind oferta educaţională şi de cercetare din domeniul educaţional şi calificarea USV în grupul restrâns al universităţilor din care se va desemna organizatorul Conferinţei ATEE 2018 (Asociaţia Europeană de Formare a Profesorilor).