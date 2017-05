Iniţiativă

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz propune includerea în patrimoniul mondial UNESCO a parcurilor naturale, a rezervaţiilor forestiere, dar şi a centrelor istorice ale oraşelor din România. Maricela Cobuz a făcut această propunere într-o declaraţie politică pe care a susţinut-o ieri în plenul Camerei Deputaţilor, în care a vorbit despre semnificaţia zilei mondiale a diversităţii culturale pentru dialog şi dezvoltare, sărbătorită pe 21 mai. „Pe data de 21 mai 2002, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Știinţă şi Cultură a sărbătorit pentru prima dată Ziua mondială a diversităţii culturale pentru dialog şi dezvoltare, zi implementată de UNESCO prin Declaraţia universală privind diversitatea culturală. Conform Declaraţiei, umanitatea are nevoie de inovaţie, diversitate culturală şi creativitate. În acest sens, patrimoniul comun al umanităţii trebuie să fie recunoscut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi viitoare”, a spus parlamentarul PSD de Suceava. Maricela Cobuz a explicat că prin Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, comunitatea internaţională a recunoscut rolul esenţial al culturii ca motor al schimbării şi al dezvoltării. Ea a arătat că atingerea celor 17 obiective ale acesteia va fi imposibilă fără a se lua în considerare forţa şi potenţialul creativ al diversităţii culturale a omenirii, fără angajarea într-un dialog continuu, astfel ca toţi membrii societăţii să beneficieze de dezvoltare.

„Fiecare stat membru ONU are datoria de a sensibiliza opinia publică faţă de valoarea diversităţii culturale şi faţă de imperativul etic al respectării acesteia, diversitatea fiind o sursă de bogăţie şi creaţie ce poate conduce la unitate şi progres”, a mai declarat deputatul sucevean. Ea a amintit că în prezent, România are sub patronajul UNESCO mai multe obiective, respectiv Delta Dunării, aşezările săseşti cu biserici fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, Cetatea Sighişoara, bisericile de lemn din Maramureş şi fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei.

Maricela Cobuz a subliniat astfel că România trebuie să promoveze mai intens patrimoniul cultural şi în acelaşi timp să fie începute demersurile pentru includerea în patrimoniul UNESCO a parcurilor naturale, a rezervaţiilor forestiere, a monumentelor care comemorează victimele comunismului şi a centrelor istorice ale oraşelor din România. Deputatul PSD de Suceava consideră că toate acestea ar duce la promovarea şi valorificarea culturii naţionale, dar şi la protejarea mediului înconjurător.