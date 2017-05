La limita teritorială

O groapă de gunoi neautorizată, care a apărut în ultimii ani pe marginea unui drum care face legătura între comuna Ipoteşti şi municipiul Suceava, a fost desfiinţată săptămâna aceasta de autorităţile sucevene, care vor să pună stop acestui fenomen periculos.

La marginea celui mai nou cartier al Sucevei, cu un nume răsunător, Europa, pe o suprafaţă de teren de câţiva zeci de ari au fost descărcate sute de transporturi de deşeuri din construcţii, resturi vegetale, dar şi deşeuri menajere.

Pe lângă aspectul mormanelor de deşeuri aruncate pe Dealul Tătăraşi, mirosul deranjant şi faptul că reprezenta o potenţială sursă de infecţii au determinat municipalitatea să acţioneze.

„Anul trecut am reuşit să aducem aici tot mâlul fertil scos din lacurile zonei de agrement Tătăraşi. Am stabilit atunci să înierbăm această suprafaţă, dar nu am avut timpul necesar şi când am revenit aici, zona se umpluse deja de gunoaie. De aceea, am luat decizia nivelării mormanelor de deşeuri, interzicem total căratul de gunoaie aici, în plus, îngrădim şi groapa ilegală, pe aliniamentul drumului”, a declarat viceprimarul Marian Andronache.

După construirea gardului se va face o curăţare a terenului de gunoaiele ce nu se descompun, precum PET-urile, următoarea operaţiune fiind cea de înierbare.

„În ultimul timp au început să care şi foarte multe deşeuri menajere. Avem foarte multe reclamaţii de la proprietarii de case din zonă, atât de la cei din Suceava, de pe strada Petru Comarnescu, cât şi de la cei din Ipoteşti. Punem şi indicatoare de avertizare, să nu se depoziteze gunoi în zonă, amenzile pentru astfel de activităţi fiind usturătoare”, a adăugat Marian Andronache, care vrea să trimită şi Poliţia Locală să patruleze pe acolo.

Asta deoarece, inclusiv în timpul lucrărilor de desfiinţare a gropii de gunoi ilegale, în zonă au apărut maşini încărcate cu deşeuri din construcţii pe care şoferii urmau să le arunce acolo.

Teoretic, în momentul când se autorizează o construcţie sau o renovare, solicitantul trebuie să încheie un contract cu o firmă de salubrizare, pentru preluarea deşeurilor rezultate. În practică, toţi, sau aproape toţi, le aruncă pe lângă buncăre sau pe dealuri, rezultatele fiind dezastruoase.