În căutare de soluţii

Un control efectuat luni de inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava la locuinţa din Sadova în care a fost descoperit un azil de bătrâni clandestin, care funcţiona fără vreo formă legală, a dus la identificarea a 15 vârstnici care mai erau acolo, iar concluzia anchetei este că până pe 1 iunie cel târziu pentru aceşti oameni trebuie să fie găsite alte soluţii pentru cazare şi îngrijire.

Directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava, Mirela Florea, a precizat că în cazul a 12 bătrâni au fost identificaţi deja membri ai familiilor lor, cărora li s-a explicat că oamenii nu mai pot rămâne acolo.

„În cazul celorlalţi trei vârstnici încercăm să găsim pe cineva din familiile lor, iar dacă nu se va putea vom căuta noi soluţii pentru ei. În urma discuţiei cu proprietara imobilului i s-a pus în vedere că persoanele cazate nu mai pot rămâne acolo după începutul lunii viitoare”, a explicat Mirela Florea.

Proprietarei Casei Casian din Sadova, Daniela Casian, i s-a explicat că trebuie să se autorizeze mai întâi pentru a funcţiona în legalitate, însă aceasta a spus că nu mai este interesată de a continua această activitate.

Autorităţile de control de la mai multe instituţii care s-au deplasat în casa de la Sadova în ultimele zile nu au identificat probleme vizibile în ceea ce priveşte modul în care erau îngrijiţi bătrânii.

Dosar penal pentru două infracţiuni şi o amendă de 5.000 de lei

Joia trecută, poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au descins cu mandat de la judecători, după ce au adunat informaţii că familia Casian are cazate mai multe persoane vârstnice într-un regim de cămin de bătrâni, fără a exista autorizaţii şi avize în acest sens. Aceste informaţii s-au confirmat, în casa cu 11 camere de locuit, bucătării şi spaţii pentru servit masa fiind găsiţi 16 vârstnici. Unul are 101 ani, iar câţiva sunt imobilizaţi la pat.

Din datele de anchetă rezultă că bătrânii plăteau, din pensie sau prin intermediul altor membri ai familiilor, sume cuprinse între 1.000 şi 1.300 de lei lunar pentru cazare.

Ancheta poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror, continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma ascunderii sursei impozabile, şi pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, faptă prevăzută de art. 348 din Codul penal.

Direcţia de Sănătate Publică Suceava, care a avut şi ea echipă de control la Sadova, a aplicat o amendă de 5.000 de lei, pentru lipsa autorizaţiei sanitare. Inspectorii de sănătate publică au constatat că fiecare cameră are grup sanitar propriu, că este curat şi că cea mai serioasă problemă ar fi o „încrucişare a fluxului tehnologic la bucătărie”.

Casa Casian a fost înregistrată acum câţiva ani la Primăria Sadova ca pensiune, însă afacerea în domeniul turistic nu a mers prea bine, iar soţii Casian au renunţat la activitate. Aceştia au adus treptat persoane vârstnice în casa de mari dimensiuni, transformând-o în azil de bătrâni, fără a avea însă personal de specialitate şi fără a intra în legalitate.