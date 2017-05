Întâlnire

Autorităţile sucevene şi cele din regiunea Cernăuţi - Ucraina au stabilit calendarul de acţiuni comune pentru perioada următoare în cadrul unei întâlniri care a avut loc ieri în punctul de trecere a frontierei Siret. Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, în cadrul reuniunii s-a discutat despre modernizarea punctelor de frontieră şi s-a făcut o analiză a stadiului proiectelor comune aflate în derulare. ”Am făcut o analiză cu privire la finalizarea a patru proiecte europene comune realizate prin Programul Operaţional Comun 2007 – 2014 şi am discutat despre cele 13 proiecte pe care am convenit să le susţinem împreună în actualul exerciţiu financiar, pentru care se aşteaptă de la Guvern apariţia ghidurilor de finanţare”, a explicat Flutur. El a adăugat că s-a convenit pregătirea unei şedinţe comune în luna septembrie, la Cernăuţi, după ce anul trecut Consiliul Judeţean Suceava şi Consiliul Regional Cernăuţi s-au reunit în şedinţă comună la Suceava.”Încercăm ca, până atunci, să continuăm şi să intensificăm demersurile în vederea modernizării coridorului care leagă Bucureşti de Varşovia prin Suceava-Siret-Cernăuţi şi Lvov şi în acest sens am venit cu încă o propunere, şi anume să avem o întâlnire a regiunilor din România, Ucraina şi Polonia prin care ar urma să treacă această rută rapidă şi să facem front comun pentru acest proiect”, a mai spus Flutur.