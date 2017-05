Infrastructură

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că zilele trecute au reînceput lucrările de modernizare a DN 2H între municipiul Rădăuţi şi oraşul Milişăuţi. Gheorghe Flutur a precizat că lucrările au început după demersurile pe care le-a făcut la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Flutur a amintit că lucrările de modernizare a DN 2H de la intersecţia cu DN2 au început anul trecut, fiind oprite în toamnă. Șeful administraţiei judeţene a declarat că în momentul de faţă drumarii au început lucrările de modernizare a DN 2H din două locuri, de la ieşire din Rădăuţi şi din oraşul Milişăuţi. „Am făcut demersuri la Drumurile Naţionale pentru a continua proiectele de modernizare a unor drumuri naţionale, care au fost începute în toamnă. Iar la ora actuală se lucrează pe două fronturi la modernizarea DN 2H, care face legătura dintre Rădăuţi şi Milişăuţi”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că a solicitat şi a obţinut garanţia că vor fi reîncepute şi lucrările de modernizare a drumului care face legătura între Suceviţa, Marginea şi Rădăuţi. Preşedintele CJ Suceava a amintit că şi pe acest drum lucrările de modernizare au început anul trecut, pe porţiunea de la primăria din Suceviţa şi până în pasul Palma. „De asemenea, am solicitat Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere continuarea lucrărilor de modernizare a drumului naţional care face legătura cu Putna. Anul trecut am făcut porţiunea de la Vicovu de Jos şi până la Putna, iar acum am solicitat continuarea lucrărilor de modernizare pe tronsonul de la Rădăuţi – Gălăneşti – Vicovu de Jos”, a mai spus Gheorghe Flutur. În acelaşi timp, el a declarat că în urma demersurilor făcute la Drumurile Naţionale, în perioada următoare ar urma să înceapă şi lucrările la DN 2, de la Suceava la Fălticeni. Șeful administraţiei judeţene a mai adăugat că alte priorităţi care trebuie rezolvate rapid sunt şi investiţiile de modernizare a drumurilor naţionale 17B, pe Valea Bistriţei, dar şi a celui care face legătura între Adâncata şi Dorohoi, ambele tronsoane fiind într-o stare avansată de degradare.