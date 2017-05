Europarlamentarul Mircea Diaconu vine la Vatra Dornei pentru a discuta problema cazinoului

Harta patrimoniului rănit

Europarlamentarul independent Mircea Diaconu se va afla miercuri, 24 mai a.c., în Vatra Dornei pentru a discuta despre situaţia în care se află cazinoul din acest municipiu. Europarlamentarul român a inclus Vatra Dornei în ediţia de anul acesta a programului „Pe calea patrimoniului cu Mircea Diaconu”. Întâlnirea lui Mircea Diaconu cu dornenii pentru discuţii legate de problema cazinoului va avea loc pe terasa hotelului Carol, începând cu ora 17:00. Mircea Diaconu a explicat că acest proiect al său are ca scop identificarea patrimoniului material sau imaterial care nu a fost valorificat în prezent, pentru a întocmi o „Hartă a patrimoniului rănit” din România. „Fiecare dintre noi are câte o obsesie. Una dintre obsesiile mele, pentru că am multe şi eu, este patrimoniul, în toate sensurile cu putinţă. Clădirile care sunt minuni în ţara asta, castelele, dealurile, râurile, Delta Dunării, cântecele, toate sunt patrimoniu. Noi încercăm să facem un fel de hartă a acestui patrimoniu, şi mai ales a patrimoniului aflat în suferinţă. Pentru că de cele bine îngrijite şi valorificate şi iubite de toată lumea are cine se îngriji. Și în măsura în care vom izbuti să aflăm rănile de pe acest gen de hartă a patrimoniului o să încercăm să le vindecăm una câte una, asta fiind un subiect de care cel puţin eu o să mă ocup ani şi ani de zile de aici înainte”, a declarat europarlamentarul Mircea Diaconu.

Acesta va ajunge la Vatra Dornei în cadrul unui tur al României pe care europarlamentarul îl face în luna mai, în fiecare locaţie Mircea Diaconu urmând să se întâlnească la o cafea cu prieteni şi susţinători pentru a discuta pe diverse teme aflate în atenţia Parlamentului European sau despre diverse probleme locale.

Până în momentul de faţă, pentru a fi incluse pe „Harta patrimoniului rănit” au fost propuse două obiective din judeţul Suceava, primul dintre acestea fiind cazinoul din Vatra Dornei, aflat într-o stare avansată de degradare. Al doilea obiectiv este stejarul multisecular din oraşul Cajvana, care a fost declarat monument al naturii de către Academia Română.

Prima ediţie a ocolului României a avut loc în primăvara anului 2014, când Mircea Diaconu a parcurs aproape 5.400 km. În 2015, Mircea Diaconu a refăcut călătoria prin ţară pentru a discuta despre activitatea sa în forul legislativ european şi despre probleme care se aflau în atenţia cetăţenilor. Ediţia din 2016 a turului nu a avut loc, având în vedere că Mircea Diaconu nu a dorit să interfereze cu activităţile electorale ale candidaţilor angrenaţi în campania pentru alegerile locale.

În Parlamentul European, Mircea Diaconu ocupă funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură şi Educaţie (CULT), funcţie în care a fost reales în ianuarie 2017, fiind propus din nou, ca independent, din partea grupului ALDE din Parlamentul European, al cărui membru este de la începutul mandatului de europarlamentar.