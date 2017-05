La Sadova

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava a verificat, timp de două zile, condiţiile igienico - sanitare din Casa Casian, din Sadova, unde poliţia a descoperit, săptămâna trecută, că sunt cazate ilegal mai multe persoane vârstnice, în regim de cămin pentru bătrâni. Managerul DSP Suceava, Andrei Ianovici, ne-a declarat, ieri, că inspectorii sanitari au fost la Casa Casian vineri şi ieri, iar controlul s-a finalizat cu o amendă de 5.000 de lei, dată de DSP pentru lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare. Proprietarii Casei Casian au termen 30 de zile pentru intrarea în legalitate.

Din punct de vedere al condiţiilor în care erau cazaţi vârstnicii, şeful DSP ne-a declarat că fiecare cameră are grup sanitar propriu, că este curat şi cea mai serioasă problemă ar fi ”o încrucişare a fluxului tehnologic la bucătărie”.

Despre existenţa azilului ilegal din Casa Casian s-a aflat oficial săptămâna trecută, când un echipaj de poliţie a descins aici cu mandat de la judecători, după ce a avut informaţii că familia Casian are cazate mai multe persoane vârstnice, în regim de cămin de bătrâni, fără a exista autorizaţii şi avize în acest sens. În imobilul cu 11 camere de locuit, bucătării şi spaţii pentru servit masa, înregistrată la Primăria Sadova ca pensiune fără activitate comercială, au fost găsiţi 16 vârstnici, cel mai bătrân având 101 ani.

Casa Casian nu are personal calificat pentru îngrijire

Conform primarului din Sadova, Mihai Constantinescu Otcu, el a fost cel care a sesizat poliţia şi celelalte instituţii de control pentru verificări şi intrarea în legalitate. Primarul a mai spus că toţi bătrânii cazaţi la familia Casian provin din alte localităţi.

Percheziţiile efectuate săptămâna trecută de poliţie au arătat că şase dintre cei 16 bătrâni aflaţi în grija familiei Casian erau imobilizaţi la pat. În afară de cei doi soţi, anchetatorii nu au găsit alt personal care să aibă grijă de vârstnici. Cei mai mulţi sunt sub tratament medical, prescris de medicii de familie, iar medicamentele şi le iau singuri sau le sunt administrate de familia Casian.

Din datele de anchetă rezultă că bătrânii plăteau, din pensie sau prin intermediul unor membri ai familiilor, sume cuprinse între 1.000 şi 1.300 de lei lunar pentru cazare.

În cadrul percheziţiilor au fost ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, procuri, acte şi reţete medicale. Anchetatorii nu au găsit nici un fel de autorizaţii pentru activitatea desfăşurată, iar toate indiciile de anchetă arată că activitatea nu era fiscalizată.

Ancheta poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror, continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma ascunderii sursei impozabile, şi pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, faptă prevăzută de art. 348 din Codul penal.

Precizăm că aşezămintele pentru persoane vârstnice au un regim foarte strict, personalul calificat fiind obligatoriu, cu verificare periodică a activităţii. Din informaţiile noastre, în judeţ funcţionează fără forme legale şi alte cămine pentru vârstnici.