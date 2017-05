Cel mai mare concurs de mountain bike din Bucovina, pe 10 iunie, la Dragomirna!

Comunicat de presă

Monti Cond Servpregăteşte cea de-a VI-a ediţie a Maratonului MTB Dragomirna powered by ASSIST, cel mai mare concurs de mountain bike din Bucovina, care va avea loc pe 10 iunie 2017, la Dragomirna.

Evenimentul se adresează atât pasionaţilor de ciclism, cât şi persoanelor care îşi doresc să se bucure de o experienţă distractivă în mijlocul naturii, alături de prieteni şi familie. În organizarea acestui concurs cu tradiţie, Monti Cond Serv colaborează cu ASSIST Software,în calitate de sponsor principal al evenimentului şi promotor al mişcării şi stilului de viaţă sănătos. Compania suceveană ASSIST Software va fi reprezentată în cadrul competiţiei de membrii clubului de ciclism ASSIST, care se vor alinia cu bucurie la linia de start, alături de toţi concurenţii.

Se anunţă un traseu cu noi provocări, pregătit pentru toate categoriile de vârstă sau antrenament, ideal pentru competiţie sau pentru orice persoană care doreşte o aventură nouă pe două roţi. Monticond Suceava şi partenerii evenimentului susţin ciclismul, modul de viaţă sănătos şi distracţia în natură şi vă invită să vă alăturaţi celei mai aşteptate competiţii de ciclism din Bucovina.

O astfel de competiţie reprezintă o experienţă unică atât pentru participanţi, cât şi pentru susţinători. De la an la an, evenimentul are o anvergură tot mai mare, aşa încât organizatorii invită persoanele tinere, vesele şi energice să li se alăture şi să aplice pentru o experienţă unică de voluntariat, dobândită prin implicarea activă în organizarea acestui eveniment. Formularelede înscriere se regăsesc pe site-ul clubului Monticond.

În cadrul Maratonului MTB Dragomirna powered by ASSISTvor fi pregătite patru trasee care să corespundă tuturor categoriilor de vârstă şi pregătire. Startul şi sosirea vor avea loc în parcarea Camping Dragomirna, lângă Mănăstirea Dragomirna din comuna Mitocu Dragomirnei, judeţul Suceava.

Traseul lungeste de aproximativ 50 km şi străbate drumurile forestiere din preajma Mănăstirii Dragomirna, încercând să solicite cicliştii care au o pregătire mai bună în arta pedalatului.

Traseul Scurtse adresează celor care au o mai bună pregătire în tainele pedalatului, traseul având aproximativ 35 km şi străbătând drumurile forestiere de prin pădurile din preajma Mănăstirii Dragomirna.

Traseul Kids, special creat pentru cei mici, cu o lungime de aproximativ 4 km, are o dificultate mică.

Traseul Familyva avea o lungime de aproximativ 14 km şi va fi pe drumuri forestiere, pietruite sau doar pământ, cu trafic inexistent. Acest traseu este special creat pentru distracţia în familie.

Înscrieri şi taxe de participare

Dacă doreşti să te înscrii în competiţie sau să fii la curent cu noutăţile despre eveniment, o poţi face accesând www.club.monticond.ro.

Taxa de participareeste stabilită la 50 de lei, în cazul înscrierii şi plăţii efectuate până în ziua competiţiei, şi de 60 de lei, în cazul înscrierii şi plăţii efectuate la faţa locului, în ziua competiţiei.

Taxa de participare se poate achita la magazinul Monticond (strada Universităţii, numărul 29, Suceava, de luni până vineri, între orele 8:00 şi 18:00, şi sâmbătă, între orele 8:00 şi 14:00, sau prin virament bancar la Banca Transilvania, titular Club Sportiv Monticond, în contul RO17 BTRL RONC RT02 5649 1601, plus comision de tranzacţie – 4 lei).

Fiecare participant va primi din partea organizatorilor un pachet de start care va include: cronometraj, număr concurs, coliere de prindere, o sticlă de apă, baton nutritiv, gel şi alte surprize.

Categoriile de vârstă sunt:

– copii 4-6 ani (pentru Traseul Kids)

– copii 6-8 ani (pentru Traseul Kids)

– copii 8-10 ani (pentru Traseul Kids)

– copii 10-14 ani (pentru Traseul Family)

– feminin open (pentru Traseul scurt şi Traseul lung)

– masculin 15-18 ani (pentru Traseul scurt)

– masculin 19-29 de ani (pentru Traseul scurt şi Traseul lung)

– masculin 30-39 de ani (pentru Traseul scurt şi Traseul lung)

– masculin 40-49 de ani (pentru Traseul scurt şi Traseul lung)

– masculin 50+ ani (pentru Traseul scurt şi Traseul lung)

MTB Dragomirna powered by ASSISTse bucură în acest an de susţinerea sponsorilor: Adria, Autoadria SRL, Calcarul Pojorâta, Generali Asigurări, Kalman Distribution, Marvel SRL, Pepenero Pizza şi Tipografia Celestin, care au acceptat provocarea de a contribui la realizarea uneia dintre cele mai frumoase competiţii sportive din zona Bucovinei.