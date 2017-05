Unul după altul

Trei minori din Şcheia care au comis fapte de furt cu violenţă au primit condamnări definitive, la internare în centre educative, cunoscute popular ca şcoli de corecţie.

Vasile Iulian Ţurcan, de 16 ani, a primit o condamnare de 1 an şi 2 luni de detenţie şi cum era singurul în libertate a fost ridicat de poliţişti de la domiciliu vinerea trecută. Ceilalţi doi inculpaţi, Ionuţ Bacrău, zis „Coconuţ”, şi Ilie Costică Rîpă, au fost condamnaţi la 1 an, respectiv 1 an şi 6 luni de detenţie. Aceştia se află în Penitenciarul de Minori Tichileşti din luna octombrie a anului trecut, de când poliţiştii i-au pus sub acuzare pentru tâlhăriile comise.

În dosarul în care au fost condamnaţi cei trei au fost trei părţi vătămate, femei care au fost tâlhărite de inculpaţi.

Tot la finele săptămânii trecute, a fost condamnată definitiv şi Maria Sînziana Cuţitariu, în vârstă de 19 ani, din Şcheia, tot pentru o faptă de tâlhărie. Ea are de ispăşit o condamnare de 2 ani de închisoare şi a fost depusă la Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Craiova

Tânăra a fost judecată alături de încă doi inculpaţi pentru un furt cu violenţă comis în Suceava, în perioada în care era minoră. La data comiterii acestei fapte, Maria Sînziana Cuţitariu avea impusă deja o măsură de supraveghere pentru o altă faptă.

Tânăra a fost prinsă în ultima perioadă în mai multe rânduri la cerşit pe străzile Sucevei, cu fetiţa ei în vârstă de câteva luni în braţe.