La Shopping City Suceava

Superbe exemplare de câini de rasă, de talie mică sau uriaşi pe lângă care omul pare un biet copil, fioroşi câini de luptă, impunători paznici, dar şi numeroase pufoşenii drăgălaşe au putut fi admirate în acest weekend la Shopping City Suceava, unde s-a desfăşurat o nouă ediţie a tradiţionalei expoziţii-concurs Bucovina Dog Show.

Evenimentul, care s-a desfăşurat în parcarea centrului comercial pe parcursul a două zile, sâmbătă şi duminică, adică 20 şi 21 mai, a adus în faţa sucevenilor aproape 600 de câini de rasă, din ţară şi de peste hotare, într-un spectacol fascinant.

Vizitatorii au putut admira câini de rasă de o diversitate uimitoare, unii dintre ei prezenţi pentru prima oară la competiţiile organizate la Suceava - de la Whippet, Border Collie, Samoyede, Câine de Karelia pentru urs, Boston Terrier, Pug (mops), Pomeranian, Boxer german galben, Vijla maghiară la exemplare de talie mare, precum Câinele de pază Moscovit, Ciobănescul turcesc de Anatolia, Ciobănescul alb elveţian, Ciobănesc de Berna, Terrierul negru rusesc, Ciobănescul Olandez sau Mastiful Tibetan.

Evenimentul Bucovina Dog Show este organizat de 12 ani fără întrerupere de Asociaţia Chinologică a judeţului Suceava şi de 10 ani în parteneriat cu Shopping City Suceava, fiind deja una dintre manifestările marcante pentru judeţul Suceava şi pentru zona geografică Moldova, în cadrul căreia se realizează o promovare semnificativă a chinologiei ca sport şi ştiinţă, dar şi a zonei noastre, Bucovina.

Ca urmare a succesului ediţiei din acest an, delegatul oficial al Asociaţiei Chinologice Române – Carol Vasile Papp, preşedintele colegiului de arbitri pe România şi membru în consiliul director al Asociaţiei Chinologice Române, a anunţat oficial că va propune şi susţine acordarea unui concurs chinologic internaţional (CACIB) pentru anul viitor la Suceava.

Cabral, prezent la competiţie cu doi câini

Chiar dacă la acest eveniment câinii de rasă au fost în centrul atenţiei tuturor, o prezenţă notabilă a fost cea a vedetei Pro TV Cabral, care a participat la competiţie cu două frumoase exemplare de cane corso.

La rugămintea fanilor, acesta a făcut poze cu ei, dar numai după ce s-a încheiat competiţia, pe care a urmărit-o cu atenţie, făcând numeroase fotografii.

600 de câini din 51 de rase, la expoziţia chinologică de la Suceava

Bucovina Dog Show reuneşte două expoziţii chinologice naţionale multirasă, cu decernarea titlului CAC (Certificat de Aptitudini pentru Campionat). În cele două zile de concurs au fost înscrişi aproape 600 de câini, din 51 de rase, precum şi peste 200 de proprietari şi canise.

Competiţia a fost jurizată de un corp de arbitri internaţionali: doi arbitri din Ucraina - Galyna Kalinichenko şi Oksana Grebeniuk, precum şi trei arbitri din România - Anca Diana Giura, Catrinel Păuna şi preşedintele Asociaţiei Chinologice a judeţului Suceava, Cristian Moroşanu.

Parteneri principali: Shopping City Suceava şi Royal Canin.

Sponsori: Egger, Rompeisaj, Vila Casa de Oaspeţi, Animax, Belcando, Darex Auto – transportator oficial al evenimentului, Citadin Construct, Mobexpert, Carrefour Suceava, Restaurant Any Time

Câştigătorii Bucovina Dog Show 2017

Desemnarea premiului Supreme Best in Show a reprezentat punctul culminant al competiţiei chinologice din acest weekend. Cel mai bun dintre cei mai buni a fost ales dintre Best in Show şi Junior Best in Show din zilele de 20 şi 21 mai.

Pentru titlurile de Best in Show s-au întrecut cei mai buni câini din expoziţie, toţi cei care au fost desemnaţi Best of Breed pe fiecare rasă la arbitrajele de la ringuri şi apoi Best of Grup în ringul central.

Istoria se repetă, titlul suprem al competiţiei fiind câştigat din nou de un exemplar deosebit de ciobănesc caucazian pe nume Ahab. Acesta a câştigat şi concursul Best in Show din a doua zi competiţională, dar cel mai important, a câştigat şi titlul de Supreme Best in Show de anul trecut.

Desemnarea titlului s-a făcut de corpul oficial de jurizare format din cinci arbitri care l-au votat în unanimitate. Caucazianul Ahab este multiplu câştigător al unor titluri în expoziţii, inclusiv titlul de campion de club în Serbia.

Best Junior in Show

Ciobănesc Mioritic - proprietar Iulia Ionesi, din Rădăuţi - 20 mai

Samoyed – proprietar Lavinia Buda, din Piteşti – 21 mai

Best in Show

Ciobănesc Carpatin – proprietar Andrei Deak, din Bistriţa - 20 mai

Ciobănesc Caucazian – proprietar Cristian Morcov, Botoşani -– 21 mai

Marele câştigător Supreme Best in Show

Ciobănesc Caucazian – proprietar Cristian Morcov, Botoşani.