Investiţie

Noua maternitate din Fălticeni a fost inaugurată ieri în prezenţa ministrului Sănătăţii, Florin Bodog, acesta dând asigurări că DSP va lua toate măsurile pentru ca mamele, copiii, dar şi personalul medical să aibă toate condiţiile de siguranţă. Maternitatea din Fălticeni a fost amenajată într-o fostă unitate de învăţământ, investiţia de circa două milioane de lei fiind asigurată în totalitate de primăria acestui municipiu. La inaugurarea noii locaţii a maternităţii au mai fost prezenţi primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, managerul spitalului municipal, Vlad Morariu, prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, senatorul PSD Ioan Stan, şeful ISU Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui, precum şi şeful Direcţiei de Sănătate Publică, Andrei Ianovici.

Noua maternitate va avea 40 de paturi, în saloane vitrate cu două paturi şi saloane mari care vor avea până la 6 paturi, accesul fiind făcut cu ajutorul unor cartele magnetice. Clădirea dispune de o rampă de acces pentru ambulanţe, rampă pentru persoane cu dizabilităţi, staţie proprie de oxigen, grup electrogen care poate asigura o funcţionare normală în cazul unei defecţiuni la reţeaua de alimentare cu energie electrică, parcare. Unitatea medicală va fi deservită de 80 de cadre, medici, asistente şi infirmiere.

La inaugurarea maternităţii, ministrul Sănătăţii a vizitat fiecare încăpere a noii unităţi spitaliceşti, Florin Bodog ţinând să felicite administraţia locală pentru că a depus eforturi pentru a realiza această investiţie.

Cătalin Coman a precizat că noua maternitate va deservi întreaga zonă, cu 150.000 de locuitori

După o slujbă de sfinţire oficiată de un sobor de preoţi, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ţinut să sublinieze faptul că tot ceea ce s-a realizat la noua maternitate se datorează unei munci de echipă. El a amintit că după retrocedarea din perioada 2008 – 2009 a clădirii fostei maternităţi, o întreagă echipă a căutat cele mai bune soluţii pentru ca această unitate medicală să fie mutată într-o nouă locaţie modernă. „Cu toată sinceritatea vreau să vă mulţumesc tuturor celor care au trudit pentru maternitatea nouă din Fălticeni”, a spus Cătălin Coman, care a adăugat că noua maternitate nu va deservi doar municipiul Fălticeni, ci pe toţi cei 150.000 de locuitori din întreaga zonă.

El a ţinut să remarce faptul că la maternitatea din Fălticeni, dar şi la spitalul municipal există o echipă de cadre medicale de excepţie.

Cătălin Coman a ţinut să-i mulţumească în mod special ministrului Sănătăţii pentru sprijinul acordat prin alocarea, anul acesta, a unei sume de şapte milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la noul spital municipal din Fălticeni. „Vreau să vă mulţumesc cu toată sinceritatea pentru că munca dumneavoastră, eforturile pe care le faceţi se concretizează şi se materializează în servicii medicale de calitate la Fălticeni şi în toată zona noastră”, a mai declarat primarul din Fălticeni. Cătălin Coman a dat asigurări că municipalitatea şi conducerea spitalului municipal vor face toate eforturile pentru ca în Fălticeni să existe asistenţă spitalicească de calitate, realizată în cele mai bune condiţii.

„Vreau să mulţumesc tuturor instituţiilor locale şi judeţene, autorităţilor care au contribuit la finalizarea acestei investiţii, doamnei prefect Mirela Adomnicăi, şefului ISU Suceava, domnul general Ion Burlui, directorul DSP, Andrei Ianovici. Sunt instituţii cu care am colaborat foarte strâns, ne-am sfătuit, şi împreună am găsit soluţii pentru ca lucrurile să fie în deplină legalitate la noua maternitate din Fălticeni. Și vreau să spun că tot ceea ce se întâmplă azi la Fălticeni poate constitui un început pentru alte investiţii, pentru că am demonstrat că se poate”, a încheiat Cătălin Coman.

Managerul spitalului dă asigurări că noua maternitate va oferi servicii medicale în condiţii de mare siguranţă

Prezent la inaugurarea de ieri, managerul spitalului, Vlad Morariu, a ţinut să dea asigurări tuturor locuitorilor din această zonă a judeţului că în noua maternitate vor fi oferite servicii medicale de înaltă calitate, în condiţii hoteliere bune şi foarte bune, dar şi în deplină siguranţă. Vlad Morariu a subliniat că toate piesele de mobilier şi aparatura medicală care a fost transferată de la vechea maternitate către noua locaţie au fost igienizate şi dezinfectate. El a mai precizat că astăzi, în prezenţa reprezentanţilor DSP Suceava, va fi făcută prima nebulizare generală, cu un dezinfectant cu grad înalt de dezinfecţie, în toate spaţiile maternităţii. „A doua zi, tot în prezenţa reprezentanţilor DSP, vom face a doua tură de dezinfecţie generală a tuturor spaţiilor şi se vor recolta probele din oxigen, apă şi din toate încăperile. Apoi, conform procedurii, vom aştepta timp de şapte zile rezultatele probelor şi dacă vor fi negative nu mai este nici un motiv să nu primim autorizaţia de funcţionare şi să începem efectiv activitatea”, a explicat Vlad Morariu, care a ţinut să-i mulţumească şi el ministrului Sănătăţii pentru sprijinul financiar acordat spitalului municipal.

Prefectul Mirela Adomnicăi a remarcat faptul că noua maternitate este o unitate medicală modernă

La rândul său, prefectul Mirela Adomnicăi a remarcat faptul că noua maternitate este o unitate medicală modernă, pe care şi alte municipii şi-ar dori să o aibă. „Am văzut personal medical emoţionat, unii apropiindu-se de vârsta pensionării, şi care nu aveau speranţa că vor lucra vreodată în asemenea condiţii. Le urez mult succes în continuare şi să aibă satisfacţia muncii lor”, a spus Adomnicăi. Ea a arătat că la maternitatea din Fălticeni, toate procedurile de autorizare vor fi asigurate sub stricta supraveghere a personalului DSP Suceava. Prefectul a spus că dorinţa tuturor este ca aceste proceduri să se finalizeze cât mai repede, astfel încât beneficiarii serviciilor medicale să se mute cât mai repede în noua locaţie. „Vreau şi eu să-i mulţumesc ministrului Sănătăţii prezent aici la Fălticeni. Prezenţa lui aici reprezintă pentru noi o garanţie că demersurile ulterioare pentru terminarea tuturor investiţiilor vor avea finalitate”, a spus Mirela Adomnicăi.

Ministrul Sănătăţii: Amenajarea noii maternităţi este meritul total al autorităţilor locale

Încă de la începutul discursului său, ministrul Sănătăţii, Florin Bodoc, a declarat că în amenajarea noii maternităţi din Fălticeni meritul aparţine în totalitate autorităţilor locale. Florin Bodoc a arătat că ministerul pe care îl conduce a alocat fonduri pentru spitalul municipal, în condiţiile în care unul dintre principiile clar stabilite în acordarea sumelor de la buget este acela de a finaliza investiţiile deja începute.

„Vreau să felicit autorităţile locale şi vreau să vă felicit pe dumneavoastră, personalul medical, pentru faptul că aveţi un alt fel de loc de muncă, un alt fel de aşezământ în care copiii văd pentru prima dată lumina. Eu cred că este un pas important pentru membrii comunităţii dumneavoastră. DSP Suceava, şi am discutat cu domnul director, se va asigura că toate condiţiile sunt asigurate în aşa fel încât atât mamele, cât şi copiii şi personalul medical de aici vor fi în siguranţă”, a spus ministrul Sănătăţii. În condiţiile în care zilele trecute presa a prezentat cum două incubatoare şi piese de mobilier de la fosta maternitate au fost transportate în noua locaţie cu o remorcă a unui tractor, Florin Bodoc a subliniat că nu este pentru prima dată când în jurul unei instituţii medicale „se naşte un scandal”.

„Eu când am venit la Ministerul Sănătăţii, primul lucru care mi s-a spus la deschiderea Centrului de Arşi a fost că în pereţi sunt bacterii, că nu s-a făcut dezinfecţie, că nu s-au ars pereţii înainte de a se începe reabilitarea Spitalului de Arşi. În acelaşi timp însă, în fiecare noapte primeam mesaje că sunt arşi care nu au unde să fie preluaţi. Am discutat cu reprezentanţii DSP, au luat probe de repetate ori şi am dat drumul acestei unităţi de arşi. Și după cum vedeţi asigurăm asistenţă medicală pentru arşi în Bucureşti, în condiţii foarte bune. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Și acelaşi lucru va fi şi aici”, a explicat ministrul Sănătăţii. El s-a declarat convins că atât primarul Cătălin Coman, cât şi managerul spitalului, Vlad Morariu, îşi vor da tot interesul pentru ca activitatea în noua maternitate să se desfăşoare în cele mai bune condiţii de siguranţă.