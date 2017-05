Anchetă

Reprezentanţii mai multor instituţii de control s-au deplasat, ieri, la Sadova, pentru a face verificări la Casa Casian, locuinţa la care, cu o zi înainte, joi, poliţişti au descins cu mandat de la judecători, după ce au adunat informaţii că familia Casian are cazate mai multe persoane vârstnice într-un regim de cămin de bătrâni, fără a exista autorizaţii şi avize în acest sens. Aceste informaţii s-au confirmat, în casa cu 11 camere de locuit, bucătării şi spaţii pentru servit masa fiind găsiţi 16 vârstnici. Unul dintre ei are 101 ani, iar câţiva sunt imobilizaţi la pat.

În evidenţele Primăriei Sadova, locuinţa era înregistrată ca pensiune, fără activitate comercială în ultimii ani

Primarul spune că angajaţii primăriei nu au fost primiţi la nici un control

Contactat de reporterii Monitorului de Suceava, primarul din Sadova, Mihai Constantinescu Otcu, a declarat că personalul de la serviciul de asistenţă socială avea informaţii despre activitatea din acea casă şi a făcut sesizări instituţiilor abilitate.

„Soţii Casian nu au dorit să comunice cu noi. Am încercat să le atragem atenţia, dar nu prea am putut discuta şi nici nu aveam dreptul să intrăm în casa lor la control. La un moment dat aveau o afacere cu lemn, apoi au anunţat că au deschis o pensiune. Apoi au apărut zvonurile de azil de bătrâni, de mai bine de un an de zile. Nici un bătrân de la noi nu stă acolo, toţi sunt din alte localităţi, nu ştiu să vă spun mai multe”, a declarat primarul. Acesta a spus că pompierii de la ISU Suceava sunt cei care au fost cel mai des în control la „pensiune”, cu privire la normele de securitate la incendii.

Primarul spune că din punctul său de vedere cei doi soţi Casian sunt oameni respectabili, care au încercat mai multe variante de afaceri pentru a se descurca financiar.

Poliţiştii au demarat cercetări pentru două infracţiuni

În cadrul percheziţiilor de joi ale Poliţiei s-a constatat că şase din cei 16 bătrâni cazaţi la Casa Casian erau imobilizaţi la pat, primind îngrijiri şi tratament de la proprietarii imobilului. Anchetatorii nu au găsit alt personal care să aibă grijă de vârstnici, nici vorbă de asistenţi medicali, medici şi personal calificat în general. Aproape toţi bătrânii cazaţi urmează scheme de tratament medical, prescris de medicii de familie, o parte din ei administrându-şi singuri tratamentul, iar celorlalţi fiindu-le administrat de proprietarii imobilului.

Din datele de anchetă rezultă că bătrânii plăteau, din pensie sau prin intermediul altor membri ai familiilor, sume cuprinse între 1.000 şi 1.300 de lei lunar pentru cazare.

În cadrul percheziţiilor au fost ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, procuri, acte medicale şi reţete medicale. Anchetatorii nu au găsit nici un fel de autorizaţii pentru activitatea desfăşurată, iar toate indiciile de anchetă arată că activitatea nu era fiscalizată.

Ancheta poliţiştilor de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror, continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma ascunderii sursei impozabile, şi pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, faptă prevăzută de art. 348 din Codul penal.

Câte cămine de bătrâni de acest gen sunt în judeţ?

Direcţia de Sănătate Publică a comunicat că va anunţa la începutul săptămânii viitoare ce rezultă din ancheta desfăşurată vineri la faţa locului.

Din câte se pare, nu ar fi probleme legate de modul în care erau îngrijiţi bătrânii, ci doar cu privire la faptul că activitatea de îngrijire a acestora nu era autorizată în nici un fel.

Căminele de bătrâni au un regim foarte strict, începând de la autorizare şi până la îngrijire, obligatoriu cu personal calificat. În plus, unităţile de acest gen înregistrate oficial sunt supuse periodic unor controale de la instituţiile statului, ceea ce în cazul de la Sadova nu se putea întâmpla.

Casa Casian figurează ca o asociaţie de ajutorare. Asociaţia este înregistrată din decembrie 2009. Asociaţia are şi un număr de telefon mobil la care nu am reuşit să contactăm pe nimeni.

Pe de altă parte, există date şi informaţii certe că în judeţ mai sunt numeroase cămine de bătrâni de acest gen, fără forme legale.