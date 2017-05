Ministerul Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Florin Bodog, a anunţat ieri, la Fălticeni, că 109.000 de doze de vaccin ROR, împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei, au fost trimise deja în judeţele ţării. Prezent la Fălticeni la inaugurarea noii maternităţi, ministrul Sănătăţii a precizat că pe lângă acestea vor mai fi disponibile alte 10.000 de doze care au fost adunate de la depozitele din ţară. „În acelaşi timp am identificat o altă cantitate de 300.000 de doze. Între timp şi celălalt producător s-a mobilizat, pentru că noi am făcut un apel la Organizaţia Mondială a Sănătăţii să mobilizeze resurse de vaccin în România pentru că epidemia de rujeolă nu este doar a României. Știm foarte bine că epidemia nu are graniţe şi nu stă la frontieră. Rujeola poate trece şi în ţările vecine, motiv pentru care au mobilizat stocuri alocate altor ţări europene, pe care le-au adus spre România, iar noi suntem în procedură să le achiziţionăm”, a declarat Florin Bodog. El a arătat că toate aceste doze de vaccin ROR vor asigura necesarul pentru tot anul acesta.

Ministrul Sănătăţii a amintit că a fost constituit şi un comitet interministerial, pe care el îl coordonează, şi care va analiza toate modificările legislative şi procedurile necesare pentru a nu mai exista lipsă de vaccin ROR. „S-a ajuns în această situaţie datorită faptului că în anii trecuţi nu s-au făcut contracte pe termen lung. Noi toate contractele pe care le facem sunt pe o perioadă de patru ani, cu specificarea foarte clară, contractuală, a cantităţilor de vaccin, pentru ca firmele să ştie că pentru România, în 2018, trebuie să producă 400.000 sau 500.000 de doze”, a explicat ministrul Sănătăţii. El a spus că astfel ministerul pe care îl conduce va asigura şi predictibilitatea pe care o cer producătorii de vaccin. Florin Bodoc a amintit că şi noua lege a vaccinării prevede constituirea unui stoc de minim şase luni de vaccinuri, care până la momentul de faţă, din punct de vedere legal, nu se putea constitui.