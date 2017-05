Umanitar

Sala de ședințe a Spitalului Municipal din Rădăuți a găzduit, ieri dimineață, o conferință de presă prilejuită de donarea unor echipamente medicale în valoare de 46.000 de euro către spitalul rădăuțean și cel din Gura Humorului, prin programul de combatere a mortalității infantile al Organizației Salvați Copiii România. Mai precis, este cea de-a cincea dotare pe care organizația o face în județul Suceava, județ în care rata mortalității infantile este de 10,1 la mia de copii născuți vii, față de 8 la mie, media pe țară în anul 2015. Achiziția echipamentelor medicale a fost posibilă cu sprijinul companiei Egger. În aceste condiții, medicii rădăuțeni care au îngrijit anul trecut 75 de prematuri din cei 1213 copii născuți acolo vor avea la dispoziție aparatură medicală indispensabilă copiilor născuți înainte de termen, mai exact, o masă de reanimare cu modul de resuscitare, un ecograf pediatric și un bilirubinometru, a căror valoare se ridică la 32.000 de euro. Tot ieri, Spitalul orășenesc Gura Humorului a fost dotat de Salvați Copiii România cu un monitor de funcții vitale, un aspirator de secreții, un incubator și un injectomat, investiție în valoare de 14.000 de euro.

Traian Andronachi: Prin această sponsorizare, secția de neonatologie îndeplinește, la nivelul anului 2017, cele mai înalte standarde din punct de vedere al dotării

Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, a precizat : „Când am pornit pe acest drum al combaterii mortalității infantile nu am intuit adevărata dimensiune a fenomenului. Pe teren, am înțeles câtă nevoie este de dotarea maternităților, pentru că mulți copii născuți prematur nu supraviețuiau, în lipsa aparaturii medicale care să îi ajute. De aceea, nu ne-am oprit și am dezvoltat programul pentru întreaga țară. Este crucial să ajungem în toate maternitățile care au nevoie de sprijin și, în strâns parteneriat cu medicii, niște medici extraordinari, lucrăm zi de zi pentru identificarea vulnerabilităților și apoi a fondurilor necesare dotărilor”. În cei șase ani de când Salvați Copiii derulează amplul program de reducere a mortalității infantile, rata acesteia plasând România pe primul loc din Uniunea Europeană, au fost dotate și maternitățile din Câmpulung Moldovenesc, Suceava și Vatra Dornei, precum și cabinetul medical din Pătrăuți, cu echipamente în valoare totală de 52.000 de euro. La finalul acțiunii de ieri, managerul Spitalului Rădăuți, Traian Andronachi, a declarat: „Sponsorizarea primită astăzi (n.r. ieri) de spitalul rădăuțean este deosebit de importantă pentru buna funcționare a activității de aici. Doresc să mai menționez că prin această sponsorizare, secția de neonatologie îndeplinește, la nivelul anului 2017, cele mai înalte standarde din punct de vedere al dotării pe această linie de aparatură. Mulțumim mult asociației Salvați Copiii România și sponsorului Egger, care dă dovadă că se implică în comunitatea din care face parte și care cunoaște necesitățile comunității. Pe această cale anunțăm și ceilalți potențiali sponsori că există din partea unității noastre disponibilitate pentru a oferi informații cu ce am mai putea fi ajutați”. La acțiunea de ieri au participat Amalia Năstase, ambasador al programului de reducere a mortalității infantile, Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România, Camelia Iordache, președinte Salvați Copiii filiala Suceava, Emil Gheorghe, director tehnic EBP fabrica Egger Rădăuți, Traian Andronachi, manager Spital Municipal Rădăuți, dr. Andreea Melinte, șef secție neonatologie Spital Rădăuți și Corneliu Dumitrache, șef compartiment neonatologie Spital Orășenesc Gura Humorului.