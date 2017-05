Condamnare

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Rădăuţi, aflat în arest preventiv de mai multe luni de zile, după ce a fost pus sub acuzare pentru incendierea a trei maşini, a fost condamnat, ieri, la o pedeapsă de 5 ani şi 98 de zile de închisoare cu executare. Florin Nicolaică, care nu recunoaşte nici una din acuzaţii, a fost găsit vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare. Cea mai gravă faptă, cel puţin din punctul de vedere al impactului social, este legată de incendierea maşinii personale a unui ofiţer de poliţie judiciare care îl cercetase în trecut.

El a primit câte trei ani de închisoare pentru fiecare dintre cele trei fapte de distrugere calificată prin incendiere. Conform Codului Penal, la pedeapsa principală de trei ani i s-a adăugat şi o treime din celelalte pedepse, în total cinci ani de închisoare, plus 98 de zile, rest de executat dintr-o pedeapsă anterioară.

Judecătorii au mai decis ca inculpatul să aibă interdicţie de a se apropia de părţile vătămate încă doi ani după ce va ieşi din arest şi are de achitat şi daune de 4.500 de euro.

Sentinţa Judecătoriei Rădăuţi nu este definitivă, iar avocatul inculpatului a anunţat deja că o va ataca cu apel la instanţa superioară.

Prima victimă, poliţistul

6 septembrie 2015, un autoturism BMW, parcat la marginea unei străzi din Rădăuţi, a fost cuprins de un violent incendiu. Pompierii ajunşi la faţa locului aveau să stabilească în scurt timp că focul a fost provocat intenţionat, în interior, cu flacără deschisă, după ce a fost spart unul din geamurile laterale ale autoturismului. Autoturismul era în proprietatea unui poliţist în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai experimentaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei municipiului Rădăuţi, între timp ieşit la pensie. Poliţistul îşi lăsase maşina peste drum de casa sa, în faţa unei case nelocuite.

Principalul suspect a fost încă de la început Florin Nicolaică. El fusese eliberat la sfârşitul lunii iunie 2015 din Penitenciarul Botoşani. El a fost trimis în judecată şi condamnat tocmai pentru agresarea unui poliţist, coleg la Biroul de Investigaţii Rădăuţi cu poliţistul a cărui maşină a fost incendiată.

Alte două incendieri, în vara anului 2016

Cum anchetatorii nu prea au avut probatoriu, Florin Nicolaică a rămas suspect principal, dar cercetat în stare de libertate.

Următoarele două incendieri de care este acuzat Florin Nicolaică au fost în iunie 2016.

În noaptea de 23 spre 24 iunie a.c., un autoturism marca Mercedes Benz, parcat pe strada Dimitrie Dan din municipiul Rădăuţi, în faţa casei proprietarului, a luat foc din interior. Pompierii au găsit un incendiu deja extins, maşina fiind distrusă în proporţie de aproximativ 80%.

În noaptea de 26 spre 27 iunie, tot în Rădăuţi, şi tot pe strada Dimitrie Dan, a mai luat foc o maşină, un Opel Corsa.

La faţa locului s-a constatat că incendiul a pornit din interiorul autoturismului şi exista pericol de propagare la întreaga maşină, dar şi la casa aflată în imediata apropiere. Și în acest caz maşina a fost distrusă în proporţie de 80%.

Modul de acţiune a fost identic: un geam lateral a fost spart, iar în interior a fost aruncat un material inflamabil.

Antecedentele lui Florin Nicolaică

Pe 1 iulie 2014, poliţiştii rădăuţeni au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat a agresat mai multe persoane în trafic. Respectivul a fost identificat în persoana lui Florin Nicolaică, care a fost contactat şi chemat la sediul poliţiei pentru audieri. La sediul poliţiei suspectul a refuzat să sufle în etilotest, iar apoi, la Spitalul municipal Rădăuţi, a refuzat să-i fie recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. A fost readus la sediul Poliţiei municipiului Rădăuţi, unde, a rezultat din anchetă, a devenit agresiv cu o altă persoană adusă la audieri, moment în care poliţiştii l-au încătuşat. În timp ce era încătuşat, bărbatul s-a repezit spre un inspector de poliţie, pe care l-a lovit cu capul în gură. Acesta a rămas fără doi dinţi şi a trebuit să suporte o intervenţie chirurgicală, medicii legişti apreciind că pentru leziunile suferite a avut nevoie de 16-18 zile de îngrijiri medicale.

Verdictul final în acest dosar a fost 1 an şi 3 luni de închisoare cu executare pentru Florin Nicolaică.

„Considerăm sentinţa instanţei de fond profund netemeinică şi nelegală, dar o respectăm”

Avocatul lui Nicolaică, Tudor Sălăgean, spune că argumentele sale legate de probatoriul subţire nu au fost luate în seamă, însă are încredere că la Curtea de Apel Suceava lucrurile se vor schimba.

„Considerăm sentinţa instanţei de fond profund netemeinică şi nelegală, dar o respectăm, urmând a încerca să ne valorificăm argumentele în calea de atac al apelului. În opinia noastră nu am avut parte de un proces penal corect şi imparţial, atât pe parcursul urmăririi penale, cât şi pe parcursul judecăţii în primă instanţă, motiv pentru care am şi efectuat demersuri în acest sens, respectiv două cereri de recuzare a procurorului instrumentator pe motiv de a fi soţia unui coleg de serviciu a unei părţi vătămate din dosar. De asemenea, pe parcursul judecăţii în fond am formulat două cereri de recuzare a magistratului judecător pe motiv de lipsă de imparţialitate, cum ar fi spre exemplu impunerea dinaintea audierii martorilor a unei limite de două întrebări/martor precum şi revenirea de la probe deja admise, cum ar fi vizionări audio-video în sala de judecată pe motiv că Judecătoria Rădăuţi nu dispune de mijloace tehnice în acest sens, aspecte vădit nereale şi şicanatoare”, a transmis avocatul Tudor Sălăgean.

Până la o decizie definitivă şi irevocabilă, inculpatul se bucură de prezumţia de nevinovăţie.