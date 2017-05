Clandestin

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au descins, ieri dimineaţă, la o casă din comuna Sadova unde, a rezultat din datele de anchetă culese anterior, sunt cazate mai multe persoane vârstnice într-un regim de cămin de bătrâni, fără a exista autorizaţii şi avize în acest sens. În casa familiei Casian din Sadova, o locuinţă de mari proporţii, pe trei niveluri, au fost găsiţi 16 vârstnici, unul dintre ei de 101 ani. Poliţiştii nu au putut stabili ceva legat de starea lor, neavând competenţe de acest gen, însă au adunat probatoriul referitor la cel puţin două infracţiuni: exercitarea unei profesii fără drept şi evaziune fiscală.

Câţiva dintre bătrâni, paralizaţi la pat. Singurii îngrijitori găsiţi – soţii Casian

Poliţiştii au constatat că este vorba de o locuinţă pe trei niveluri, cu 11 camere de locuit, bucătării şi spaţii pentru servit masa. Amenajările au indicat clar despre ce este vorba. Șase dintre bătrâni erau imobilizaţi la pat, primind îngrijiri şi tratament de la proprietarii imobilului, soţii Casian. Anchetatorii nu au găsit alt personal care să aibă grijă de vârstnici, nici vorbă de asistenţi medicali, medici şi personal calificat în general. Aproape toţi bătrânii cazaţi urmează scheme de tratament medical, prescris de medicii de familie, o parte din ei administrându-şi singuri tratamentul, iar celorlalţi fiindu-le administrat de către proprietarii imobilului.

Afacere nefiscalizată

Din datele de anchetă rezultă că familiile plătesc, pentru bătrâni, sume cuprinse între 1.000 şi 1.300 de lei, funcţie de starea de sănătate şi îngrijirile pe care le primesc.

În cadrul percheziţiilor au fost ridicate laptopuri, dispozitive de stocare, procuri, acte medicale şi reţete medicale. Anchetatorii nu au găsit nici un fel de autorizaţii pentru activitatea desfăşurată, iar toate indiciile de anchetă arată că activitatea nu era deloc fiscalizată.

Ancheta poliţiei va continua, sub coordonarea unui procuror, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, sub forma ascunderii sursei impozabile, şi pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, faptă prevăzută de art. 348 din Codul penal.

Se aşteaptă rapoarte de control de la numeroase instituţii

Având în vedere că şirul neregulilor ar putea fi mult mai lung, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a sesizat mai multe instituţii de control, care să facă verificări pe linie medicală, de siguranţă a alimentelor şi de legislaţie a muncii. Fiecare din instituţiile de control trebuie să transmită un raport anchetatorilor referitor la ce a constatat. Cel mai important şi urgent este ca bătrânii să fie evaluaţi pentru a se stabili dacă aveau parte de condiţii normale de trai. Chiar şi în condiţiile în care erau bine îngrijiţi, aceştia nu vor mai putea rămâne prea mult în casa din Sadova.

Căminele de bătrâni au un regim foarte strict, începând de la autorizare şi până la îngrijire, obligatoriu cu personal calificat. În plus, unităţile de acest gen înregistrate oficial sunt supuse periodic unor controale de la instituţiile statului, ceea ce în cazul de la Sadova nu se putea întâmpla.

Casa Casian, înregistrată ca asociaţie de ajutorare

Casa Casian figurează ca o asociaţie de ajutorare. Asociaţia este înregistrată din decembrie 2009. Asociaţia are şi un număr de telefon mobil la care am sunat ieri după-amiază, încercând să obţinem un punct de vedere. La numărul de telefon afişat pe internet nu a putut fi găsit nimeni.

Controalele vor continua şi astăzi în casa din Sadova transformată ilegal în cămin de bătrâni

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava vor continua ancheta pentru a stabili toate detaliile din acest caz şi infracţiunile care le vor fi imputate proprietarilor casei.