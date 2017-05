Lumină şi culoare

Clinica oftalmologică Novaoptic de pe strada Petru Rareş, vizavi de Paşapoarte, şi-a modernizat departamentele de consultaţii şi optică medicală, clienţii fiind primiţi acum într-o nouă atmosferă de lumină şi culoare. După cum ne-au spus reprezentanţii clinicii, în judeţele Suceava şi Botoşani, Novaoptic a fost şi rămâne promotor în intervenţii chirurgicale ambulatorii şi servicii medicale oftalmologice complexe, cum ar fi angiografie OCT, ultima noutate în imagistica retinei, investigaţie neinvazivă, fără substanţă de contrast, pentru diagnosticarea precoce a glaucomului, degenerescenţei maculare şi retinopatiei diabetice; tomografie în coerenţă optică, cu cel mai modern aparat Avanti-Optovue (SUA), investigaţie performantă în diagnosticarea afecţiunilor retinei şi nervului optic; ecografie oculară şi orbitară, deosebit de utilă în diagnosticarea dezlipirii de retină, tumorilor oculare şi orbitare; biomicroscopie ultrasonică (UBM), imagistica specializată pentru diagnosticarea anumitor forme de glaucom, tumori oculare; fotografie retiniană şi de pol anterior ocular - pentru monitorizarea evoluţiei afecţiunilor oculare; topografie corneană - pentru diagnosticarea precoce a keratoconusului şi altor afecţiuni corneene; biometrie optică computerizată - pentru calcularea puterii implantelor de cristalin premium; câmp vizual computerizat - investigaţie de bază în monitorizarea glaucomului.

Novaoptic, singura clinică în care se efectuează tratamentul Laser pentru afecţiunile oculare

În Blocul Operator modern, Novaoptic efectuează intervenţii chirurgicale pentru cataractă, glaucom, pterigion şi afecţiunile pleoapelor. Operaţia de cataractă la Novaoptic este uşoară pentru pacient, nedureroasă, de scurtă durată, fără internare, cu cristaline artificiale de cea mai bună calitate şi cu recuperarea foarte bună a vederii.Dr. Cristina David, medic primar oftalmolog, ne-a spus că Novaoptic este singura clinică în care se efectuează tratamentul Laser pentru afecţiunile oculare. Pentru afecţiunile grave ale retinei (degenerescenţă maculară, retinopatia diabetică, trombozele venoase) se utilizează injecţiile intravitrene. La Novaoptic, clienţii găsesc şi o echipă foarte bună de medici cu vocaţie, foarte bine pregătiţi şi dornici să se perfecţioneze. Le place ceea ce fac şi acesta este un lucru extraordinar, care îi uneşte pe toţi. Echipa de medici Novaoptic este alcătuită din dr. Cristina David, dr. Ioana Poiată, dr. Corina Lupaşcu, dr. Daniela Drăgan, dr. Angela Buznean, dr. Cristina Tiron, dr. Cristian Postolache, alături de care asistentele medicale specializate, optometriştii, opticienii, consultanţii de vânzări tratează fiecare pacient cu profesionalism, empatie şi respect, conştienţi de nobila misiune pe care şi-au asumat-o: „Sănătatea Ochilor Dumneavoastră”. Poziţia de dealer autorizat al clinicii Novaoptic garantează şi cele mai bune preţuri pentru clienţi.

Colecţii complete de ochelari de soare şi vedere Versace şi Emporio Armani

Dr. Cristina David ne-a mai spus că Novaoptic este partener şi dealer autorizat al celui mai mare producător de rame Luxottica şi pentru liderii producătorilor de lentile: Hoya şi Essilor. Echipa Novaoptic participă în fiecare an la lansările de colecţii Luxottica ce au loc în Italia şi Croaţia pentru a alege ultimele noutăţi ale brand-urilor Ray-Ban, Dolce&Gabbana, Versace, Emporio Armani, Vogue. Ochelarii aleşi sunt disponibili în centrele Novaoptic imediat după lansarea noilor colecţii. Miercuri, 17 mai, Novaoptic a prezentat în exclusivitate colecţiile complete de ochelari de soare şi vedere Versace şi Emporio, Armani. Evenimentul a avut loc la sediul Novaoptic din str. Petru Rareş. Cea mai recentă colecţie Versace s-a lansat sub motto-ul “Living is better than dreaming” („Este mai bine să trăieşti decât decât să visezi”). Paleta de culori este efervescentă, cu materiale de calitate şi design-ul iconic sofisticat, inspirat din cultura pop. Versace este un brand plin de caracter, cu materiale surprinzătoare, adresându-se unui purtător glamour care debordează de incredere şi se distinge printr-un stil îndrăzneţ. Proaspăt, accesibil şi versatil, segmentul Essential Leisure dezvăluie ADN-ul de bază al mărcii Emporio Armani într-un stil foarte uşor de purtat. Cu combinaţii de culori neaşteptate, linia Color Evolution aduce o tendinţă contemporană asupra formelor clasice, cu o fibră de nylon şi o construcţie metalică subţire, realizând o adaptare ultra-uşoară şi confortabilă. Segmentul ochelarilor de soare Emporio Armani din Colecţia Primăvară 2017 se particularizează prin accente de culoare, linii curbe cu un efect retro-modern, o readaptare a design-ului binecunoscut de „pilot”, cu lentile cu efect de oglindă şi punte dublă.