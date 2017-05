19-21 mai

Festivalul Filmului European (FFE) ajunge anul acesta pentru prima dată în Gura Humorului. FFE Gura Humorului va avea loc, în perioada 19- 21 mai, la Casa de Cultură Gura Humorului. Vor fi prezentate opt filme europene lansate recent, puse la dispoziţie de ambasadele şi institutele culturale din Finlanda, Lituania, Austria, Danemarca, Ungaria şi Germania. Ediţia din Gura Humorului va fi inaugurată cu „Cealaltă parte a speranţei” (Finlanda, 2017, r. Aki Kaurismäki), un film foarte recent, premiat la Festivalul de Berlin cu Ursul de Argint, o comedie de factură nordică, la care se râde uneori în hohote, iar alteori în colţul gurii, cu puţină amărăciune. Filmul a deschis pe 4 mai ediţia din Bucureşti, ca premieră naţională în România, şi deschide toate cele cinci ediţii ale festivalului (din Bucureşti, Iaşi, Gura Humorului, Târgu Mureş şi Timişoara).

Programul festivalului de la Gura Humorului

În selecţia de la Gura Humorului un loc aparte îi revine producţiei semnate de Gabriel Achim, „Ultima zi” (România, 2016), tot un film nou, care a primit Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea lungmetraj la TIFF 2016 şi a avut premiera în cadrul Festivalului Filmului European. Este o comedie neagră, un film neaşteptat şi îndrăzneţ, un „thriller comic, interior”, aşa cum îl caracterizează însuşi regizorul, şi poate fi văzut pe 20 mai, la ora 20:00, la Casa de Cultură Gura Humorului. Alte spectacole de neratat sunt „Cea mai fericită zi din viaţa lui Olli Mäki” (Finlanda, 2016), câştigător al premiului Un certain regard la Cannes 2016 şi propunerea Finlandei pentru Oscar în 2017, „unul dintre cele mai romantice filme despre box”, conform The Independent; „Împreună pentru totdeauna” (2015), care este proiectat în toate cele cini oraşe în care poposeşte FFE, fiind regizat de Lina Lužytė, unul dintre reprezentanţii noii generaţii de tineri regizori în ascensiune ai Lituaniei şi filmat de reputatul director de imagine român Oleg Mutu etc.

Programul festivalului de la Gura Humorului: vineri, 19 mai, ora 19:30, „Cealaltă parte a speranţei” (Finlanda, 2017); sâmbătă, 20 mai, 16:00, „Împreună pentru totdeauna” (Lituania, 2015); 18:00, „Înfurigranţii” (Austria, 2017); 20:00, „Ultima zi” (România, 2016); duminică, 21 mai, 14:30, Scurtmetraje animate pentru copii (Danemarca, 2013); 16:00, „Cu inima curată” (Ungaria, 2016); 18:00, „24 de săptămâni” (Germania, 2016), 20:00, „Cea mai fericită zi din viaţa lui Ollie Maki” (Finlanda, 2016).

Detalii despre filmele programate la ediţia FFE Gura Humorului se pot găsi pe http://ffe.ro/2017/programfilme/?oras=GH. Festivalul Filmului European a avut loc în Bucureşti (4-11 mai), Iaşi (12-14 mai), şi va urma la Târgu Mureş (19-21 mai), Gura Humorului (19-21 mai) şi Timişoara (26-28 mai). Detalii suplimentare: www.ffe.ro. Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, sub egida EUNIC România, împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene, cu sprijinul ambasadelor şi centrelor culturale europene, al Muzeului Naţional de Artă, al Muzeului Ţăranului Român/Cinema Muzeul Ţăranului, al Institutului Francez - Cinema Elvire Popesco, al Centrului Ceh, al Institutului Cervantes, al Spaţiului Public European, al UCIN şi al Biroului de Informare al Parlamentului European. Organizatorii mulţumesc Primăriei Gura Humorului şi Casei de Cultură Gura Humorului, parteneri ai evenimentului. Contact: Alex Trăilă, director artistic FFE, tel. 0747 289 893, e-mail: alex.traila@ffe.ro, Anca Hrab, coordonator FFE - Institutul Cultural Român, tel. 0722 591 561, e-mail: ffe@icr.ro.