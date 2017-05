Proiect internațional

La Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc are loc, în perioada 15-19 mai, Congresul Internaţional „Body - arts, science and wellbeing”. Activitatea face parte din proiectul Erasmus + „Body” şi reuneşte la Câmpulung Moldovenesc elevi şi profesori din șapte şcoli din Anglia, Franţa, Italia, Polonia, Portugalia şi România, precum şi din instituţii locale de învăţământ partenere în implementarea proiectului.

Proiectul „Body” implică toate ariile curriculare şi un număr mare de elevi, având ca temă principală importanţa legăturii dintre echilibrul mental şi echilibrul fizic şi a consecinţelor ce decurg din această legătură.

Congresul Internaţional „Body - arts, science and wellbeing” este o manifestare amplă care a debutat luni, 15 mai, printr-o acţiune în plen, în cadrul căreia personalităţi importante ale vieţii ştiinţifice universitare au susținut prelegeri.

Tema congresului a fost abordată şi din alte perspective în cadrul unor ateliere de lucru: fizică, logică şi matematică, geografie, robotică, jocuri de cultură generală, întâlniri având ca subiect dependenţa de alcool şi alimentaţia sănătoasă, demonstraţii culinare etc.

Ideile dezbătute şi experienţele încercate în cadrul activităţilor congresului vor fi concretizate într-o carte, o revistă şi prin expoziţia de postere, imagini, interviuri etc. - „Bullying, stops here!”.

Programul manifestărilor va fi completat de o excursie la Iaşi şi spectacolul oferit de formaţiile artistice din colegiu.

La lucrările congresului au fost invitaţi: prof. dr. ing. Sorin Ioan Roșca - preşedinte al Consiliului General al Societăţii de Chimie din România, prof. univ. dr. Radu Nicolae Gologan - preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, lect. dr. Oana Dănilă - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, asistent univ. dr. ing. Angela Lungu - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, dr. Alexandru Lucian Găleanu - medic specialist diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc, regizorul Ciprian Panaite, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi ai administraţiei publice locale.

De asemenea, au participat și elevi şi cadre didactice de la Şcoala Profesională Specială, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă”, Liceul Tehnologic nr.1, Şcoala Gimnazială „George Voevidca”.

Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” a implementat proiectul european Erasmus+ numit „Body Project” începând cu anul şcolar 2015-2016, alături de parteneri din Italia, Franţa, Anglia, Spania, Portugalia, Polonia, România.

Activităţile din proiect se adresează elevilor, coordonatorilor de proiect şi managerilor şcolilor implicate şi îmbracă forme diverse: reuniuni transnaţionale, schimburi de elevi între şcoli, workshop-uri, vizite de documentare, întâlniri cu personalităţi, cursuri, congrese etc.

Derularea de proiecte europene a devenit o tradiţie pentru Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. În ultimii ani colegiul a accesat trei proiecte Comenius (din care două au fost deja implementate cu succes), un proiect Euroscola, un proiect Leader European şi mai multe proiecte eTwinning.