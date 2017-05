Inconştienţă

O situaţie greu de imaginat a fost surprinsă, ieri, de jurnalişti, la noua maternitate din Fălticeni, care urmează să fie inaugurată, vineri, de ministrul Sănătăţii, Florian Bodog. Incubatoarele pentru bebeluşi din dotarea vechii maternităţi, dar şi vestiare, dulapuri, noptiere şi alte piese de mobilier de dimensiuni mai mari au fost transportate din clădirea veche în cea nouă în remorca unui tractor de la serviciul Salubritate al Primăriei Fălticeni. Cei care s-au ocupat de încărcare şi transport au fost muncitori din cadrul aceluiaşi serviciu. Pe lângă mijlocul de transport ales pentru transportul unor echipamente şi materiale care intră în dotarea unei secţii de spital nou-nouţe, ceea ce frapează este că acestea au fost scoase din vechea secţie fără a fi împachetate şi sigilate, nici măcar la nivelul la care se face cu mobilierul atunci când se văruieşte într-o casă. Incubatoarele destinate nou-născuţilor prematur au fost urcate de muncitori în remorca de la salubritate exact aşa cum se aflau în secţie, fără să fie măcar învelite într-o folie de material plastic. O componentă a unui aparat care s-a desprins şi a căzut pe scări în timpul transportului a fost ridicată cu nonşalanţă de un muncitor şi pusă lângă incubator pentru a fi ulterior montată.

Chemat de unul dintre angajaţii spitalului la faţa locului, din cauza jurnaliştilor care filmau şi puneau întrebări, managerul spitalului, dr. Vlad Morariu, a spus iniţial că nu vrea să aibă scandal şi le-a cerut ziariştilor să nu mai filmeze, pentru că nu au autorizaţie pentru asta. După un schimb de replici referitoare la dreptul presei de a aduce la cunoştinţa publicului scene precum cele de la Maternitatea Fălticeni, dr. Morariu a chemat poliţia pentru a-i da afară pe ziarişti din curtea unităţii spitaliceşti.

Șeful DSP: ”Aparatura unei secţii de un asemenea risc trebuie transportată în condiţii speciale”

Ulterior, managerul Spitalului Municipal Fălticeni, dr. Vlad Morariu, ne-a declarat că tractorul cu remorcă aparţine Primăriei Fălticeni, căreia i-a solicitat sprijinul pentru transport, însă acesta nu a fost folosit niciodată pentru transportul gunoiului. ”Am spălat remorca de mai multe ori cu apă şi săpun, am dezinfectat-o, am pus burete, am pus folie şi carton dedesubt şi înainte de a fi instalate toate materialele sunt spălate şi dezinfectate. Mâine facem prima nebulizare (n.r. metodă de dezinfecţie prin pulverizare de ceaţă rece sau caldă, considerată foarte eficientă în eliminarea bacteriilor şi virusurilor periculoase), iar joi a doua, după care DSP face recoltarea de probe. Eu sunt sigur că nu vor fi probleme”, ne-a declarat dr. Morariu, care a recunoscut, totuşi, că mijlocul şi modalitatea de transport alese de subordonaţii săi ”poate n-au fost cele mai potrivite”.

De aceeaşi părere a fost şi dr. Cătălina Zorescu, directorul adjunct al DSP Suceava, care a declanşat imediat o anchetă la Fălticeni. ”Este incredibil! Aparatura unei secţii de un asemenea risc trebuie transportată în condiţii speciale, de maximă securitate medicală. Puteam ajuta, puteam colabora, dacă ne solicitau. Este păcat să finalizăm un lucru la care s-a muncit atât de mult, printr-un pas de ăsta heirupist, care creează riscuri pentru activitatea ulterioară. Aducem într-un spaţiu nou, igienizat, aparatură şi materiale posibil contaminate”, a declarat adjunctul DSP Suceava. Dr. Zorescu a mai spus că Maternitatea Fălticeni trebuie să solicite autorizarea cu minimum 30 de zile înainte de punerea în funcţiune şi că până ieri aceasta nu fusese cerută.

Investiţia în noua maternitate a fost de două milioane de lei, de la bugetul local

Primarul de Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că intenţia administraţiei locale a fost ”să dăm o mână de ajutor” şi că tractorul este singurul mijloc de transport disponibil. Și el a subliniat că acesta nu este destinat transportului de gunoi, ci pentru mobilier stradal şi alte materiale voluminoase. ”Condiţiile DSP sunt extrem de stricte şi riguroase. Dacă nu este totul impecabil, maternitatea nu se deschide”, a mai spus primarul de Fălticeni.

Noua maternitate din Fălticeni va funcţiona în clădirea unei foste şcoli. Lucrările de reamenajare şi recompartimentare a spaţiilor pentru asigurarea circuitelor funcţionale au început în a doua parte a anului 2016, costurile totale, în cuantum de aproximativ două milioane de lei, fiind susţinute de la bugetul local.

Lucrările au vizat şi schimbarea instalaţiilor electrice şi sanitare, instalarea sistemului de furnizare a oxigenului. De asemenea, maternitatea dispune de mobilier nou, de paturi noi, fiind achiziţionate echipamente printre care un aparat de resuscitare nou-născuţi şi un aparat de ventilaţie mecanică nou-născuţi, o masă de operaţie şi o lampă scialitică.

Capacitatea este de 57 de paturi, dintre care 35 de paturi în Compartimentul de Obstetrică-ginecologie, 17 paturi în Compartimentul de Neonatologie şi cinci paturi în Compartimentul ATI.

În maternitate îşi desfăşoară activitatea 80 de persoane - infirmiere, asistenţi medicali şi medici.

Coordonator al Maternităţii Fălticeni este medicul Irina Iancu, iar Compartimentul de Neonatologie este condus de medicul Mariana Sigmund. Șeful Compartimentului ATI din cadrul maternităţii este dr. Stanislav Grigoriev. Nu ştim unde se aflau aceştia ieri, în momentul în care muncitorii de la salubritate au intrat în vechea maternitate, au luat incubatoarele pentru bebeluşi şi le-au urcat în remorca tractorului pentru a le duce la noul sediu al secţiei.