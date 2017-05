Ceremonie

Consiliul Local Fălticeni a acordat luni, 15 mai, titlul de Cetăţean de Onoare generalului de brigadă (r) Marius Dumitru Crăciun. Evenimentul a făcut ca Sala de şedinţe a Primăriei Fălticeni să devină neîncăpătoare pentru prieteni, cunoscuţi, rude, foşti colegi de şcoală generală sau liceu, dar şi cadre militare din armată şi jandarmerie care au dorit să participe la acest moment emoţionant.

Decizia deliberativului local de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare a fost luată în unanimitate de voturi, fiind un mod de recunoştinţă a locuitorilor urbei de pe Şomuz pentru tot ceea ce a făcut generalul Marius Dumitru Crăciun sub culorile drapelului, pentru contribuţia adusă la crearea unei imagini pozitive a paraşutismului militar şi a armatei române în străinătate.

Primarul Cătălin Coman a precizat: „Este un moment foarte emoţionant astăzi la Fălticeni, pentru care le mulţumesc celor prezenţi şi celor care au contribuit la tot ceea ce înseamnă acest eveniment, prieteni ai domnului general, colegi, familie. Studiind CV-ul dumneavoastră am observat lucruri pe care fălticenenii trebuie să le ştie pentru că ne-aţi reprezentat cu cinste atât în ţară, dar mai ales în străinătate. În numele meu personal şi al colegilor din Consiliul Local vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut pentru municipiul nostru”.

Recunoaştere internaţională a meritelor militare

În vârstă de 56 de ani, generalul de brigadă (r) dr. Marius Dumitru Crăciun a condus între anii 2009-2016 Componenta de Operaţii speciale din cadrul Direcţiei Informaţii Militare. Anterior, Crăciun a fost şeful cercetării şi şef de stat major la Batalionul 495 Misiuni speciale/Brigada 2 Paraşutişti, comandantul Batalionului 64 Paraşutişti, ofiţer internaţional de stat major în Celula Coordonarea a Parteneriatului pentru Pace NATO și şeful echipei observatori militari ONU în Congo.

Un laudatio în onoarea generalului de brigadă (r) dr. Marius Dumitru Crăciun cu ocazia decernării înaltei distincţii locale a fost rostit de locotenent-colonel (r) Marian Onofrievici. Colonelul Onofrievici a spus că Marius Dumitru Crăciun face parte din categoriile de trupe despre care întotdeauna s-a vorbit cu mult respect şi admiraţie, fiind imposibil ca personalitatea unui om să poată fi parcursă în 1-2 pagini.

“Pe lângă împlinirile şi realizările personale aţi reuşit să inspiraţi şi să ajutaţi alţi oameni să-şi îndeplinească scopurile lor profesionale, aţi reuşit să conduceţi şi să mobilizaţi camarazii şi oamenii din jur pentru a crea coeziunea şi unitatea de acţiune subordonate unor ţeluri mari chiar dacă viaţa şi condiţiile au fost uneori potrivnice”, a spus colonel (r) Marian Onofrievici.

Pentru colonelul doctor Doru-Constantin Tocilă, comandantul Unităţii Militare nr. 01983 Bacău, generalul Crăciun a fost primul comandant. “În calitate de comandant al singurei unităţi de paraşutişti din Armata României şi ca fost discipol al domnului general de brigadă, vreau să-i mulţumesc din suflet, să-i adresez cele mai sincere şi calde urări din partea noastră, a paraşutiştilor şi a colegilor din forţele pentru operaţii speciale şi să fie convins că întotdeauna va fi în sufletul nostru şi ceea ce dumnealui ne-a transmis şi învăţat va fi dus mai departe şi perfecţionat până la excelenţă”, a fost mesajul col. doctor Doru-Constantin Tocilă.

“Numele nostru cunoscut în întreaga lume, mai puţin la Fălticeni”

univ. dr. Rumelia Koren, Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni, a venit din Israel pentru a participa la acest eveniment. “Pentru mine Marius nu este domnul general, este copilul pe care l-am văzut la câteva ore după naştere, fiind vecini. El a crescut sub ochii mei şi sunt mândră că a ajuns unde a ajuns. Poate că nu este semnificativ pentru alţii, dar pentru noi, care ne considerăm rude fără a fi de sânge, mă bucur că am putut să ducem mai departe ceea ce am învăţat la Fălticeni, modul cum am fost educaţi, reuşind ca numele nostru să fie cunoscut în întreaga lume, poate mai puţin la Fălticeni. Noi, cei care suntem laici în ale artei militare, nu putem aprecia înălţimea la care a ajuns şi probabil că performanţele lui despre care se vorbeşte, dar şi cele despre care nu se poate vorbi vor fi modele pentru generaţiile următoare de militari”, a spus Rumelia Koren.

Un alt moment emoţionant a fost prezenţa în sala de şedinţe a învăţătoarei Maria Irimia şi a colegilor din gimnaziu ai lui Marius Dumitru Crăciun. Învăţătoarea Maria Irimia a rememorat aspecte din urmă cu 50 de ani, când Marius Crăciun a păşit pentru prima oară pragul Gimnaziului “Nicu Gane” în prima zi de şcoală, alături de “25 de ochişori frumoşi care mă priveau cu spaimă, curioşi, timizi”, a spus cu emoţii în glas primul dascăl al sărbătoritului.

„Oraşul în care m-am născut recunoaşte o parte din activitatea pe care eu am desfăşurat-o pentru ţară”

În cuvântul său, după prezentările făcute de mai mulţi colegi şi profesori şi după votul dat de consilierii locali, generalul Crăciun a mulţumit pentru titlul acordat, spunând că “nici când am semnat la căsătorie nu am fost aşa de emoţionat”.

Marius Dumitru Crăciun a prezentat cu ajutorul imaginilor cele mai importante persoane şi momente din viaţa sa, începând cu părinţii, prietenii din copilărie, anii de şcoală primară şi gimnazială, perioada petrecută la Colegiul Militar “Ştefan cel Mare”, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Infanterie, Academia de Înalte Studii Militare „Carol I”, Colegiul de Comandă şi Stat Major din Statele Unite ale Americii.

“Sunt extrem de onorat că oraşul în care m-am născut recunoaşte o parte din activitatea pe care eu am desfăşurat-o pentru ţară. Dacă datorez ceva este că cei şapte ani de acasă cu părinţii plus următorii opt ani de școală m-au creat ca om, ca cetăţean al acestei ţări. Colegii de la <Nicu Gane>, prietenii şi vecinii de la bloc, părinţii, învăţătorul şi profesorii de excepţie au avut un rol deosebit. Studiile doctorale le-am făcut cum se fac, opt ani de zile de cercetare. Totodată am pledat pentru schimbarea paradigmei. Sunt o serie de structuri care în ţara aceasta mai acţionează paralel. Nu am învăţat nici acum, după atâţia ani, că trebuie să acţionăm concentric pentru a obţine efectele necesare, sau mai pe româneşte spus, să vorbim aceeaşi limbă şi să mergem toţi spre acelaşi ţel. Din păcate se întâmplă nu numai în sistemul militar”, a precizat gen. Marius Dumitru Crăciun.

La final cei prezenţi au ciocnit un pahar cu şampanie cu noul Cetăţean de Onoare.