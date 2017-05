Cercetaţi

Isprava unor tineri dorneni de a-l agresa și tâlhări pe un tânăr de 21 de ani din satul Poiana Negri nu a rămas nepedepsită de oamenii legii. Înregistrată la început ca lovire și tâlhărie cu autori necunoscuţi, fapta pusă la cale de cei doi agresori le-a pus la scurt timp poliţia pe urme, în urma cercetărilor ajungând după gratii.

Poliţiștii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Vatra Dornei au fost sesizaţi luni despre faptul că în cursul zilei de 14 mai, în jurul orei 21.00, un tânăr a fost victima unei tâlhării. În urma cercetărilor întreprinse, poliţiştii au identificat victima ca fiind un tânăr de 21 de ani din comuna Dorna Candrenilor, sat Poiana Negri, care a depus ulterior şi o plângere. Poliţiștii au aflat astfel că duminică după-amiază, în jurul orei 17.00, tânărul de 21 de ani s-a dus la Vatra Dornei pentru a cumpăra ceva din bazar, iar după ce şi-a făcut cumpărăturile, a consumat câteva beri, cu doi prieteni, la un club din oraş. La un moment dat, la masa acestora au venit alţi doi tineri, care i-au cerut victimei să îi cinstească, lucru cu care aceasta a și fost de acord. Pe parcursul discuţiilor însă, cei doi au început să îl provoace pe tânăr, spunându-i că vor să se bată parte în parte, însă victima a evitat conflictul şi a plecat din club spre casă. El a fost urmărit de cei doi tineri, care l-au ajuns în dreptul fântânii dezafectate de pe strada pietonală din centrul municipiului Vatra Dornei şi l-au lovit din spate cu pumnii. Tânărul a fugit spre zona centrală, iar în apropierea unui restaurant a fost ajuns din nou din urmă de cei doi agresori, care l-au lovit iar, cerându-i banii pe care îi avea asupra sa. În timpul agresiunii, cei doi indivizi i-au sustras victimei un portofel aflat în buzunarul din spate al pantalonilor, iar din interiorul acestuia suma de 180 de lei. În urma examinărilor medico-legale în cadrul Serviciului de Medicină Legală Suceava, s-a stabilit că victima necesită pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Cei doi autori, cunoscuţi cu antecedente penale

urma investigaţiilor, cei doi autori ai infracţiunilor de lovire sau alte violenţe și tâlhărie au fost identificaţi ca fiind Mihai Alex Gheorghiu, de 19 ani, și Andrei Petru Tocaciu, de 25 de ani, ambii din municipiul Vatra Dornei și cunoscuţi cu antecedente penale.

În luna ianuarie a anului 2015, Mihai Alex Gheorghiu a fost trimis în judecată de procurori pentru săvârșirea în formă continuată a infracţiunii de șantaj și a unei infracţiuni de furt, după ce, cu câteva luni în urmă, împreună cu alţi doi indivizi, a șantajat un adolescent, elev în clasa a IX-a, să îi dea 200 de euro și 200 de lei. De asemenea, elevul a mai fost ameninţat de Mihai Alex Gheorghiu, împreună cu unul dintre tovarășii săi, să le dea sumele de 230 de euro, 110 dolari și 600 de lei. Același tânăr de 19 ani are la activ mai multe furturi comise, dintre care unul la începutul lunii septembrie 2014, dintr-o locuinţă din Vatra Dornei, de unde a luat în timpul nopţii un motofierăstrău și mai multe scule electrice, în valoare de peste 2.000 de lei. Procurorii au luat atunci decizia cercetării acestuia sub control judiciar. Colegul său de agresiune, Andrei Petru Tocaciu, în vârstă de 25 de ani, are de asemenea antecedente penale, ultima ispravă a acestuia fiind înregistrată la sfârșitul lunii aprilie a anului 2015. În seara de 30 aprilie, Andrei Petru Tocaciu, împreună cu alţi doi indivizi, a agresat personalul de pază al unui market din Vatra Dornei, cei trei fiind depistaţi apoi în stare de ebrietate pe o stradă din municipiu. La vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere, poliţiștii au observat că scandalul a fost provocat de cei trei în momentul în care au furat o sticlă de băutură din raftul magazinului și au fost observaţi de oamenii de pază. Tocaciu a fost acuzat atunci că a lovit doi agenţi de pază în timpul altercaţiei care a avut loc în magazin, fiind reţinut pentru 24 de ore și apoi cercetat sub control judiciar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire și alte violenţe și ameninţare.

De această dată cei doi inculpaţi au ajuns după gratii

Pe numele celor doi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în timpul zilei de luni aceștia fiind transferaţi sub escortă și reţinuţi în arestul IPJ Suceava.

Cei doi inculpaţi au fost audiaţi marţi de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, care a propus prezentarea lor în faţa instanţei Judecătoriei Vatra Dornei, cu propunere de arestare preventivă.

Aseară, magistraţii Judecătoriei Vatra Dornei au decis emiterea pe numele celor doi a câte unui mandat de arestare preventivă pe 30 de zile.