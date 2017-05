Inacceptabil

Un filmuleţ în care un poliţist de frontieră este făcut albie de porci chiar în curtea instituţiei la care este angajat a ajuns zilele trecute în spaţiul public. Cel mai probabil filmul a fost postat de unul dintre apropiaţii celui care îl înjură ca la uşa cortului pe poliţist, iar în plus îl şi ameninţă cu bătaia.

Pe imaginile filmate chiar în curtea Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret, se observă cum agentul Cătălin Horecica este înjurat ca la uşa cortului de Emilian Cioară, un individ din judeţul Botoşani.

„Pe nici unul nu am boală ca pe tine, bulangiu, căcat cordit. Tu eşti o sărăcie, un gunoi. Sclăvoiule, după ce te bat, îmi bag p.. în mă-ta. Mă duc şi fac vreo 6-7 luni sau 1 an de puşcărie, dar tu o să fii cel mai futut poliţist. De ce l-ai bătut, mă, în halul ăla (n.a. - pe fratele acestuia)? Nu l-am bătut, i-am spus să se întindă şi şi-a pus mâinile sub burtă. A, şi scoţi tu bastonul şi i-ai tras vreo 30 de bastoane”, este filmul halucinant postat pe youtube zilele trecute.

Comisarul-şef Ilie Poroch Seriţan, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial de Frontieră Suceava, a confirmat autenticitatea înregistrării şi a precizat că individul agresiv verbal a fost încătuşat cu acel prilej şi condus la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, unde i s-a întocmit dosar penal pentru ultraj.

„Poliţia de Frontieră nu poate tolera astfel de evenimente, iar agentul care apare în filmuleţ a acţionat cu tact şi a reuşit să evite o situaţie care putea degenera”, a declarat comisarul-şef Ilie Poroch Seriţan.

De la ce a plecat totul

Incidentul s-a petrecut în cursul lunii august 2016 şi a plecat de la un caz aparent banal. În seara zilei de 4 august, în jurul orei 19.30, pe camerele de supraveghere din Punctul de Trecere a Frontierei Siret au fost observate două persoane care au încercat să ocolească controlul de la intrarea în ţară, motiv pentru care au intrat din Ucraina pe sensul de ieşire din ţară.

Cei doi au fost opriţi şi legitimaţi şi s-a constatat că este vorba de doi indivizi din judeţul Botoşani, care aveau pe corp peste 300 de pachete de ţigări de contrabandă. În timp ce erau duşi în interiorul sediului Punctului de Trecere a Frontierei Siret pentru audieri, în sprijinul celor doi au sărit doi indivizi, fraţi cu unul dintre suspecţii de contrabandă.

În PTF Siret s-a consemnat un adevărat circ, în care fraţii lui Viorel Cioară, respectiv Emilian şi Vasile Cioară, au dat un adevărat recital, fiind nevoie de ajutorul detaşamentului de intervenţie rapidă pentru a fi urcaţi în dubă în vederea audierii lor la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret.

Nici aici lucrurile nu au fost liniştite, iar Vasile Cioară a acuzat probleme medicale şi a fost transportat la spitalul din Siret, unde a refuzat consultul de specialitate şi a plecat acasă. Celălalt frate, Emilian Cioară, a devenit din nou agresiv verbal şi în curtea instituţiei Poliţiei de Frontieră l-a înjurat şi ameninţat pe agentul Cătălin Horecica.

Ulterior acestor scene, Cioară a fost încătuşat şi dus la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, unde împreună cu fratele său care a acuzat probleme medicale s-a ales cu dosar penal pentru ultraj.