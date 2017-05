Vernisaj

La Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava s-a deschis luni, 15 mai, expoziţia „Plante carnivore”, prima de acest fel de la muzeul sucevean, ce va putea fi vizitată până pe 30 iunie. Expoziţia cuprinde un bogat material fotografic care oferă informaţii ştiinţifice şi curiozităţi referitoare la specii de plante carnivore care trăiesc în România, dar şi în alte regiuni ale lumii (America de Nord, Australia). La această expoziţie, organizată de Florentina Carmen Oleniuc, dr. în biologie, au fost aduse şi plante noi din străinătate. Expoziţia este prima de acest fel de la Muzeul de Ştiinţele Naturii.

„Există pe teritoriul României cinci genuri de plante carnivore, printre care roua cerului, foaie grasă, roata apelor şi otrăţelul bălţilor. În Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava nu au existat până acum plante carnivore aduse din străinătate, aşa că am procurat câteva genuri şi câteva specii şi le-am adus pentru a le expune publicului vizitator”, a explicat biologul. Florentina Carmen Oleniuc a mai spus că expoziţia se adresează în specialcopiilor, pentru că „pasiunea pentru biologie se stârneşte la vârste tinere, în aşa fel încât copiii îi pot angrena şi pe părinţi în a cunoaşte natura şi a respecta natura”.

Expoziţia are o tematică largă şi vizează plante denumite carnivore, plante care sunt adaptate la un mediu ostil, la un mediu care nu are substanţele nutritive necesare pentru dezvoltare, pentru creştere, pentru înflorire şi pentru a face fructe. „Mă refer mai ales la azot şi la fosfor, fără de care planta nu poate supravieţui. Planta s-a gândit sau Dumnezeu, nu ştiu, să-şi transforme frunza, uneori şi floarea, în organ captator de insecte. Deci, este ca şi cum noi am lua suplimente alimentare. Această suplimentare se realizează numai la nivelul stomacului, pentru că rădăcina plantei carnivore este foarte firavă, slab dezvoltată. Şi atunci, stomacul plantei se măreşte foarte mult şi devine un fel de organ captator, organ care poate atrage, reţine, omorî, digera, degrada prada, în aşa fel încât să-şi poată asimila, tot la nivelul stomacului, elementele nutritive necesare”, a mai explicat biologul.

Plantele carnivore ne pot scăpa de ţânţari şi musculiţe

În expoziţie pot fi admirate 22 de exemplare de plante carnivore de diferite specii, care au „capcane cu urne”, „care prezintă în urne lichid doar cu bacterii sau cu bacterii şi enzime sau numai cu enzime („Planta fără de tristeţe”, „Planta cobră” etc.) sau capcane adezive, care prezintă perişori”.

În strălucirea soarelui, „perişorii strălucesc”, gâzele sunt atrase de această strălucire, perişorii se îndoaie şi înconjură gâza în aşa fel încât aceasta moare. „Recomand să aveţi astfel de plante carnivore în casă, pentru că veţi scăpa de ţânţari, de muşte, de musculiţa de oţet şi de musca domestică, pentru că hrana lor cea de toate zilele este reprezentată de aceste insecte. Nu pot mânca bondari sau libelule, pentru că sunt insecte foarte mari”, este de părere specialistul care a organizat expoziţia de plante carnivore la Suceava. Dacă aceste plante vor rezista în condiţii artificiale, „hrănite cu hrană artificială”, vor rămâne ca plante vii la muzeul sucevean. Dacă nu, vor fi conservate, se vor presa şi vor fi păstrate tot în muzeu.

Programul de vizitare este luni, între orele 10:00-16:00, şi de marţi până duminică, între orele 10:00-18:00.