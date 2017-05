Idei preconcepute

Învăţământul profesional rămâne în continuare Cenuşăreasa sistemului educaţional din România, în ciuda eforturilor liceelor şi ale agenţilor economici de a promova clasele de meseriaşi.

Se întâmplă pentru că nu neapărat elevii, ci mai ales părinţii vor pentru copiii lor diploma de bacalaureat, în detrimentul unei calificări care le-ar putea permite tinerilor să obţină mai rapid un loc de muncă.

De fapt, învăţământul profesional şi tehnic încă poartă un stigmat, fiind considerat oportun pentru cei cărora le place cartea mai puţin. Total fals, spun reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Suceava, care consideră că oferta acestor clase este corelată cu piaţa muncii, cerinţa de meseriaşi este ridicată, iar remuneraţiile sunt frumuşele.

Gabriela Scutaru, inspector şcolar adjunct în cadrul Inspectoratului Şcolar Suceava, a arătat că „problema este că, mai ales în ceea ce priveşte părinţii, utilitatea învăţământului profesional şi tehnic nu este încă bine cunoscută. Avem anumite specializări la care din păcate elevii încă nu vin, nu pentru că nu ar fi ofertante, ci tocmai pentru că există încă idei preconcepute cu care ne luptăm”.

Aceasta a mai menţionat că în astfel de situaţii este oportună consilierea elevilor privind orientarea lor şcolară, consilierul fiind în măsură să îndrume elevul către un liceu sau către învăţământul profesional în funcţie de abilităţile acestuia.

„Orientarea profesională este foarte importantă. Cu ani în urmă exista în fiecare liceu câte un consilier în orientarea privind parcursul elevului. Este important să arăţi elevului, dar şi părintelui, care ar fi dezvoltarea lui cea mai avantajoasă. Uneori deciziile pe care le luăm pot să fie şi subiective, mai ales când vine vorba de copii, dar o orientare corectă este absolut benefică şi necesară”, a mai completat Scutaru.

În contextul în care vineri, la Iulius Mall, a avut loc Târgul liceelor, în cadrul căruia unităţile şi-au promovat ofertele educaţionale, Gabriela Scutaru a arătat că sunt colegii tehnice din judeţ care au foarte multe de oferit.

„A existat acel program Phare şi nu numai prin care colegiile tehnice şi-au îmbunătăţit mult baza materială. E păcat ca aceasta să nu fie folosită. Şi cred că acesta e şi rolul acestui târg. Nu numai liceele de prestigiu, teoretice, să îşi promoveze oferta, care deja este bine cunoscută, ci toate liceele să arate ce lucruri frumoase fac”, a mai spus inspectorul adjunct.

Angajatorii dau tonul

Agenţii economici suceveni au un cuvânt greu de spus în ceea ce priveşte domeniile pentru care se pregătesc elevii din învăţământul profesional. Pentru a adapta cererea cu oferta de pe piaţa muncii, angajatorii transmit Inspectoratului Şcolar Judeţean domeniile pentru care au nevoie de personal calificat.

„Planul de şcolarizare se realizează în funcţie şi de solicitările agenţilor economici de pe plan local. Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social este chiar funcţional şi, pe lângă reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, din el fac parte şi principalii agenţi economici din judeţ. Avem o colaborare reală, obiectivă, cu aceşti agenţi economic, cu lucruri spuse pe faţă şi cu cerinţe gândite şi adaptate nevoilor lor”, a mai completat Gabriela Scutaru.

Pentru anul şcolar următor, agenţii economici din judeţ au transmis că au nevoie de mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, ospătar, vânzător, cofetar-patiser, bucătar şi confecţioner.

Angajatorii caută elevi care vor să facă mai multă practică şi mai puţină teorie şi să deprindă tainele unei meserii. În speranţa că îşi vor rezolvaprobleme legate de lipsa personalului calificat, angajatorii pun pe tavă numeroase facilităţi doar, doar vor atrage tineri motivaţi, implicaţi şi dornici să înveţe o meserie.

Iar învăţământul profesional nu are doar specializări pentru băieţi. La Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava s-a înfiinţa o clasă de frizer coafor manichiură pedichiură, tocmai pentru a atrage şi fetele.

”Colegiul Tehnic <Al. I. Cuza> simte pulsul pieţei muncii şi vine an de an cu noi specializări. Am fost printre primii care au autorizat învăţământ profesional. Avem trei specializări: mecanic auto, electrician joasă tensiune şi frizer coafor manichiură pedichiură”, a subliniat Beatrice Filipiuc, adjuncta liceului.