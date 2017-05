Viteza, bat-o vina!

Deputatul ALDE de Suceava Ştefan Alexandru Băişanu a fost prins săptămâna trecută în timp ce gonea printr-o localitate din judeţul Bacău cu viteza de 142 km/h. Poliţiştii au întocmit documentele pentru a-i ridica permisul de conducere şi pentru a-i aplica amenda cuvenită.

Numai că, surpriză, parlamentarul sucevean nu a putut prezenta permisul de conducere, şi asta pentru că îl predase la poliţie cu câteva luni mai devreme, când a fost prins conducând cu viteză excesivă în judeţul Vrancea.

Ca urmare, poliţiştii din Bacău i-au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în timp ce avea dreptul de conducere suspendat. Având în vedere calitatea de deputat pe care o are Alexandru Băişanu, dosarul a fost declinat pentru continuarea cercetărilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Totuşi, lucrurile sunt un pic diferite, iar cel mai probabil Alexandru Băişanu nu va fi trimis în judecată pentru că era la volan după ce i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

În ianuarie 2017, parlamentarul a fost surprins de radar cu o viteză peste limita legală, astfel încât poliţiştii l-au amendat şi i-au suspendat permisul pentru o perioadă de trei luni.

Numai că, pe 13 februarie 2017, Băişanu a depus la Judecătoria Suceava o plângere contravenţională împotriva procesului verbal de sancţionare întocmit de poliţiştii vrânceni.

Ori, potrivit prevederilor articolului 118, aliniat 2, din OUG 195/2002, „plângerea contravenţională suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii judecătoreşti”.

„Probabil singura mea greşeală a fost aceea că nu aveam asupra mea certificatul prin care să dovedesc faptul că am contestat în instanţă procesul verbal de sancţionare din Vrancea, iar operaţiunile despre acest demers nu au fost înregistrate în baza de date a Poliţiei. În plus, vreau să spun că eu am de circulat săptămânal câteva mii de kilometri, iar uneori se mai întâmplă să depăşesc viteza legală, dar asta doar pentru că doresc să-mi fac treaba aşa cum se cuvine în Parlament şi în circumscripţia electorală în care am fost ales”, a declarat Alexandru Băişanu.