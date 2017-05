Memoria înaintaşilor

Una dintre cele mai inedite şi interesante expoziţii s-a vernisat vineri seară, la Biserica Martirilor de lângă Palatul de Justiţie din municipiul Suceava. O idee unică în Suceava şi poate în toată România s-a materializat prin expunerea a zeci de fotografii ale mormintelor soldaţilor români morţi în al Doilea Război Mondial în străinătate. Prin munca de şapte ani, lectorul universitar doctor Radu Florian Bruja a reuşit să adune în imagini locurile cele mai importante unde îşi dorm somnul de veci eroii soldaţi români din ultima conflagraţie mondială.

Poate a surprins faptul că vernisajul acestei expoziţii a avut loc pe 12 mai, la trei zile după ce s-a celebrat Ziua Victoriei, dar toate acestea au şi explicaţii logice.

„Noi am vrut, împreună cu domnul profesor Bruja, să o ţinem după 9 mai, şi o să vă explice distinşii profesori de ce am ţinut această activitate acum”, a spus preotul Viorel Vârlan, gazda manifestării de vineri seară.

„Soldaţii noştri au mai luptat în Vest până pe 12 mai, Cehoslovacia se numea atunci, iar ideea părintelui Vârlan şi a colegului Bruja, de a realiza această expoziţie acum, este una excepţională”, a mărturisit conferenţiarul doctor Florin Pintescu, de la Facultatea de Istorie-Geografie, din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

În ultima parte a vernisajului a vorbit lectorul universitar doctor Radu Florian Bruja, care a explicat de unde a plecat ideea acestei expoziţii inedite şi unice, la care a adunat fotografii şi informaţii timp de şapte ani, între 2010-2017.

„Se poate vedea o ceremonie militară la Banska Bistrica, în 2014 (n.a. - una din imaginile din expoziţie), când am fost pentru prima dată mândru că sunt român, şi deşi eram aşteptat la universitatea de acolo, nu am putut să plec până nu am văzut toată ceremonia. Din păcate, eu nu ştiu dacă noi organizăm aşa ceva în România, iar în plus acolo nu era nici o autoritate română. Între timp, avem acolo un consulat onorific, dar vreau să subliniez că autorităţile slovace au găsit de cuviinţă să organizeze o astfel de manifestare în cinstea armatei române”, a menţionat lectorul universitar doctor Radu Florian Bruja.

La Zvolen, un oraş situat în apropiere de Banska Bistrica, există un cimitir în care armata română este la loc de cinste, unde sunt înhumaţi peste 10.000 de soldaţi români care au murit în luptele din 1944-1945, parte dintre ei şi din zona Sucevei.

„Aici se păstrează un monument care este dedicat armatei române, şi scrie atât în română, cât şi în slovacă, mulţumiri armatei române eliberatoare. Este singurul monument din Slovacia unde scrie şi în limba română”, a arătat Radu Bruja.

Cel mai mare cimitir al soldaţilor români din străinătate a fost deschis la Zvolen, în actuala Slovacie, în 1958, iar pentru a-i aduna de pe câmpurile de luptă unde au decedat a fost nevoie de aproape şapte ani.