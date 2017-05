Mobilizare

Trei dintre cele mai importante lucrări de investiţii care se execută anul acesta în municipiul Suceava – noile blocuri ANL de lângă Metro, zona de agrement de la baza dealului Tătăraşi, utilităţile şi căile de acces din cartierul Europa - au fost verificate ieri în teren de primarul Ion Lungu.

„Mai întâi am verificat lucrările la Zona de Agrement Tătăraşi, unde se lucrează la alei, canalizare, instalaţii de iluminat, precum şi la clădirile prevăzute în proiect.

De asemenea, am vizionat lucrările la Cartierul Europa, axate pe amenajarea de drumuri, parcări şi alimentare cu energie electrică. Ultimul obiectiv verificat a fost şantierul ANL, unde se lucrează la cele 80 de apartamente pe care vrem să le dăm în folosinţă anul acesta. La toate obiectivele am cerut mai multă mobilizare referitor la forţa de muncă folosită şi am cerut creşterea numărului de muncitori”, a declarat primarul municipiului reşedinţă de judeţ.

Cele patru blocuri ANL din zona Metro vor pune la dispoziţia Primăriei Suceava câte 20 de apartamente fiecare, pentru a le repartiza celor care au depuse dosare de locuinţe pentru tineri. Valoarea lucrării efectuate este de 8,6 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul de amenajare a zonei de agrement Tătăraşi, din zona lacurilor aflate în spatele fostei Uzine electrice, cuprinde, pe lângă spaţii verzi, două terenuri de sport – unul de tenis şi unul de fotbal, terase, o cafenea, o zonă de hidrobiciclete, un pavilion pentru muzică, pe unul dintre iazuri, locuri de joacă pentru copii şi un teren de minigolf. Intenţia municipalităţii sucevene este de a da în folosinţă anul acesta zona de agrement, chiar dacă accesul la banii din creditul luat special cu acest scop a fost blocat temporar, lucrările fiind continuate cu bani de la bugetul local, alocaţi din fondul de rezervă.

Realizarea drumurilor de acces şi a reţelelor de iluminat din Cartierul Europa, lucrare necesară tinerilor care au început sau vor să îşi construiască locuinţe acolo, pe terenul pus la dispoziţie gratuit de primărie, este o lucrare amplă, anevoioasă, mai ales că limitele parcelelor nu au prea fost respectate, fiind probleme la trasarea şi realizarea străzilor.