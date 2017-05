Economic

Una dintre cele mai mari companii de IT din lume, Capgemini, începe angajările a peste o sută de persoane pentru filiala pe care o va deschide în municipiul Suceava. Capgemini îşi va începe oficial activitatea din Suceava în următoarele luni, sediul companiei urmând să fie la Iulius Mall, lucrările de amenajare fiind demarate deja. Primii angajaţi din Suceava vor participa în următoarele săptămâni la cursurile specifice organizate de companie la sediul din Iaşi, urmând ca atunci când sediul din Suceava va fi complet utilat, să fie transferaţi aici. Pentru început, compania de IT a publicat un anunţ prin care caută să angajeze peste 100 de consilieri serviciu clienţi (Customer Service Advisor). Cei interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să cunoască limba engleză la nivel avansat. Capgemini Services Romania SRL, compania care va deschide sediul de la Suceava, este parte din Capgemini Group, lider global în domeniul serviciilor de consultanţă, tehnologie şi outsourcing. Directorul Centrelor de Operaţiuni pentru Europa de Est din cadrul Capgemini, Marcin Nowak, declara recent că la Suceava compania va dezvolta servicii de infrastructură Cloud. „În urma unei analize amănunţite, care a vizat mai multe opţiuni atractive, luând în calcul nevoile noastre şi cele mai bune condiţii de lucru posibile, am decis să ne extindem în România şi am ales o nouă locaţie pentru serviciile de infrastructură Cloud, şi anume oraşul Suceava”, a declarat directorul Centrelor de Operaţiuni pentru Europa de Est pentru servicii de infrastructură Cloud,Marcin Nowak. El a arătat că Suceava este situată aproape de centrul Capgemini existent în Iaşi, subliniind faptul că oraşul are o îndelungată tradiţie universitară, cu multe facultăţi, inclusiv de profil economic, tehnic şi filologic, având peste 9.000 de studenţi. În noul sediu din Suceava, Capgemini va oferi servicii de suport şi managementul infrastructurii conform metodologiei ITIL (IT Infrastructure Library), servicii de monitorizare şi găzduire. Pentru început, Capgemini a anunţat că va angaja aproximativ 160 de persoane, specialişti în IT, managementul infrastructurii, asistenţă clienţi şi management de proiect.

Capgemini are peste 190.000 de angajaţi, este prezentă în peste 40 de ţări, iar anul acesta va împlini 50 de ani de la înfiinţare. Lider global în servicii de consultanţă, tehnologie şi externalizarea serviciilor, Grupul a declarat venituri de 12,5 miliarde de euro, în 2016. Împreună cu clienţii săi, Capgemini creează şi livrează soluţii de business, tehnologice şi digitale adaptate nevoilor lor, permiţându-le, astfel, să obţină inovaţie şi competitivitate.