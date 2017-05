Declaraţii schimbate

Un bărbat din Fălticeni şi unul din Dolheşti au ajuns în arestul poliţiei judeţene, reţinuţi pentru 24 de ore, sub acuzaţia că au comis infracţiunea de mărturie mincinoasă, într-un dosar de pornografie. Este vorba de dosarul care îl are în prim-plan pe italianul Elio Melle, în vârstă de 70 de ani, un bărbat care venea periodic la Vadu Moldovei, sub pretextul că este culegător de trufe, dar care, a rezultat din ancheta procurorilor DIICOT, a realizat zeci de filme şi fotografii cu scene de sex, cu sucevence între 15 şi 40 de ani, care au fost filmate pe ascuns în casa pe care italianul şi-a cumpărat-o în comuna suceveană.

Cei doi reţinuţi, Ionuţ Ciobanu, în vârstă de 38 de ani, din Fălticeni, şi Ioan Dinu, de 48 de ani, din comuna Dolheşti, sunt acuzaţi că şi-au schimbat declaraţiile în faţa magistraţilor de la Tribunalul Suceava, acolo unde au fost citaţi ca martori. Mai exact, aceştia ar fi încercat să îl disculpe pe Vasile Manolache, din Fălticeni, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori şi proxenetism. Vasile Manolache este judecat pentru că ar fi fost peştele unor fete care se prostituau într-un apartament din Fălticeni, iar aşa ar fi ajuns şi în legătură cu italianul Elio Mele, căruia i-ar fi intermediat întâlniri cu mai multe femei dispuse să facă sex pe bani. Atât în cazul său, cât şi al italianului, faptul că o parte dintre fete erau minore le-a adus şi punerea sub acuzare pentru trafic de minori.

Italianul Elio Mele a fost condamnat de Tribunalul Suceava în acest dosar la 3 ani şi 8 luni de închisoare cu executare, în timp ce în cazul lui Vasile Manolache dosarul a fost disjuns şi se află în faza de judecată la Tribunalul Suceava.

Până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată inculpaţii se bucură de prezumţia de nevinovăţie.