Puştii care vor să renunţe la şcoala din cartier şi să devină elevi cu acte în regulă la liceele bune din municipiul Suceava trebuie să se pregătească serios dat fiind faptul că luna viitoare îi aşteaptă o serie de testări deloc uşoare în vederea admiterii în clasa a V-a.

Trecerea cu succes de selecţia elevilor care vor începe gimnaziul la colegiile naţionale „Petru Rareş” şi „Ştefan cel Mare” Suceava nu este chiar la îndemâna oricui, candidaţii trebuind să demonstreze gândire logică şi cunoştinţe temeinice de matematică, română şi limbă străină.

Departajarea elevilor de clasa a V-a se face aproape la fel atât la Colegiul „Petru Rareş”, cât şi la „Ştefan cel Mare”, mai exact probe de limba română, matematică, engleză sau germană, logică şi portofoliu individual.

Fiecare dintre cele două licee va organiza, din toamnă, câte o clasă de gimnaziu.

În anul şcolar 2017-2018, la Colegiul Naţional ”Petru Rareş” va funcţiona o clasă a V-a cu studiu aprofundat al limbilor moderne – engleză şi germană/franceză (a doua limbă se va studia în funcţie de opţiunile majoritare ale părinţilor).

Cât priveşte selecţia elevilor de clasa a V-a pentru un loc la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”, aceasta presupune depunerea unui portofoliu cu rezultate obţinute în şcoala primară şi un test cu 10 itemi – trei de limba şi literatura română, trei de matematică, unul de limba engleză/germană, trei de raţionament logic.

În evaluarea portofoliului vor avea greutate premiile de la finalul de an şcolar (premiul I – 10 puncte/an, premiul al II-lea – 7 puncte/an, premiul al III-lea – 4 puncte/an, menţiuni – 1 punct/an), premiile la concursuri (Euclid, Arhimede, Smart, Cangurul etc.), premiile de la etapa finală (naţională) a concursurilor, premii pentru activităţi extraşcolare (sport, dans, muzică, teatru etc.), diplome de participare sau de merit pentru implicare în activităţi desfăşurate la nivelul clasei sau la nivelul şcolii etc.