În doi ani

Contorizare individuală şi contracte încheiate cu fiecare consumator în parte, asta îşi propun să realizeze în următorii doi ani cei de la Thermonet, furnizorul de energie termică în sistem centralizat al municipiului Suceava.

Prezent la Suceava, acţionarul principal al Thermonet, Adrian Bodea, preşedintele companiei Adrem Invest, a anunţat în premieră introducerea unui sistem inovator de contorizare individuală, care nu mai este utilizat nicăieri în altă parte, pe care vor să îl şi patenteze.

„Ne preocupă realizarea unui sistem modern de contorizare şi trecerea la contracte individuale cu consumatorii noştri. Există un studiu de fezabilitate, calcule pe care le-am făcut, soluţii tehnice pe care le analizăm şi sperăm ca în doi ani să trecem la contorizarea individuală – fiecare apartament să plătească exclusiv energia pe care o consumă. Să nu mai fie o redistribuire, prin care se atribuie fiecărui apartament o anumită sumă, rezultată în urma unui calcul care uneori înţelegem că nu e foarte corect”, a declarat Adrian Bodea.

Soluţia tehnică cu care vor să intre pe piaţă ar presupune investiţii minime din partea consumatorilor, încât încălzirea centralizată să devină atractivă inclusiv celor care au plecat din sistem, optând pentru centrale termice de apartament.

„Acum, dacă un client se debranşează, are un cost cuprins între 6.000 şi 9.000 de lei, în funcţie de ce tip de centrală pe gaz alege. Investiţia este destul de mare. Pe lângă preţul gazului, care este variabil, urmează tot felul de costuri, de verificări şi atestări periodice, care reprezintă tot costuri. Noi ne propunem să micşorăm foarte mult investiţia pe care ar face-o clientul nostru. A făcut investiţia o dată, este contorizat individual şi nu mai are nevoie de certificări ulterioare, plus că se elimină pericolul pe care îl reprezintă o centrală pe gaz metan. Soluţia va fi o premieră în domeniu, nefiind implementată în altă parte în lume. Va fi un patent probabil”, a detaliat preşedintele Adrem Invest.

Preţul energiei termice în sistem centralizat, la nivelul celui produs cu centrale

Un alt aspect atins de reprezentanţii Thermonet, respectiv acţionarul principal, Adrian Bodea, directorul general, Toma Suru, directorul adjunct, Mugur Corlăţan, şi responsabilul de marketing şi relaţii cu publicul, Carmen Diaconescu, a fost cel al preţului energiei termice şi al subvenţiilor care se acordă.

În contextul unei intenţii clare a municipalităţii de a reduce subvenţia pe care o acordă, ceea ce ar duce la creşterea preţului plătit de consumator de la 178 lei pe gigacalorie la 240 de lei, aceştia au spus că este o intenţie corectă, doar că trebuie aplicată gradual, prin eficientizarea sistemului, încât să se reducă pierderile.

„Tendinţa este corectă, eliminarea subvenţiilor este de dorit, important este cum o faci şi intervalul de timp, dar şi ce faci cu banii pe care îi recuperezi. Subvenţia pe care Primăria o dădea Termicii înainte să apară Bioenergy era de aproape patru ori mai mare. Noi sperăm să se elimine complet subvenţia, dar prin eficientizarea sistemului de termoficare şi scăderea costurilor. Populaţia nu va putea suporta costurile dacă am elimina brusc subvenţia, mâine. Trebuie făcuţi paşi din ambele părţi”, a spus Adrian Bodea.

Conducerea Thermonet a admis că o uşoară creştere de preţ probabil că va fi necesară, doar că preţul trebuie să fie comparabil cu cel obţinut prin alte surse de încălzire.

„Trebuie să ne aliniem la acel nivel, nu putem veni cu preţuri mult mai mari, trebuie să fim competitivi. Prin modernizările pe care vrem să le facem, economiile obţinute, preţul final trebuie să fie la nivelul energiei termice furnizate de o centrală de apartament, dar cu avantajul siguranţei oferite de soluţia noastră de încălzire, care nu prezintă nici un fel de pericol. O centrală este ca o bombă în casă, sunt 28 de decese pe an în România generate de centralele de apartament”, a concluzionat Adrian Bodea.