Recunoaştere

Fostul comandant al componentei Forţei Speciale din cadrul Direcţiei Informaţii Militare, general Marius Dumitru Crăciun, va primi luni, 15 mai, la ora 15, titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni, în cadrul unei şedinţe festive a Consiliului Local.

Generalul de brigadă (r) dr. Marius Dumitru Crăciun s-a născut la Fălticeni, pe 10 decembrie 1960. Face parte dintre militarii proveniţi din categoriile de trupe despre care întotdeauna s-a vorbit cu respect şi admiraţie şi a cărui evoluţie a fost legată direct de aviaţia militară – paraşutismul militar. Este cel care a condus, în ultimii opt ani, Forţele pentru Operaţii Speciale din Armata României, militar de carieră cu o experienţă profesională impresionantă. Toată viaţa şi-a călăuzit-o după codul “Silent professionals”, care ghidează activitatea specialiştilor din Forţele pentru Operaţii Speciale.

A fost implicat în constituirea, definirea şi dezvoltarea Forţelor pentru Operaţii Speciale în Armata României, fiind primul ofiţer român care a făcut un curs în SUA şi primul ofiţer internaţional de stat major român la Celula de Coordonare a Parteneriatului pentru Pace.

În semn de respect şi apreciere pentru profesionalismul său a primit cele mai înalte distincţii din armata română, activitatea în domeniul operaţiilor speciale fiind recunoscută şi de cea mai puternică armată din lume, ataşatul militar al Ambasadei SUA înmânându-i, din partea Secretarului American al Apărării, “Legiunea de Merit” în Grad de Ofiţer.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat: “Analizând întreaga activitate a acestei personalităţi marcante, realizările şi contribuţia pe care o are la crearea unei imagini pozitive a paraşutismului militar şi a armatei române, am propus Consiliului Local acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni generalului de brigadă (r) dr. Marius Dumitru Crăciun. Este un mod de recunoştinţă a locuitorilor municipiului Fălticeni pentru tot ceea ce a făcut sub culorile drapelului nostru sfânt”.

Activitate militară recunoscută pe plan extern

După absolvirea Liceului Militar “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, între anii 1979-1982, generalul de brigadă (r) dr. Marius Dumitru Crăciun a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi de Infanterie „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, arma infanterie. În 1985 a absolvit Cursul de comandanţi grupuri cercetare în adâncimea dispozitivului inamic prin paraşutare, între anii 1989-1991 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare “Carol I” Bucureşti, Facultatea de Arme Întrunite. Specializarea sa a continuat între anii 1993-1994 la Colegiul de Comandă şi Stat Major Kansas - SUA. În anul 2008 a obţinut titlul de Doctor în ştiinţe militare şi informaţii la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, iar în 2013 a absolvit Cursul postuniversitar de informaţii pentru apărare de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

A fost şeful cercetării şi şef de stat major la Batalionul 495 Misiuni speciale/Brigada 2 Paraşutişti, comandantul Batalionului 64 Paraşutişti (1996-1998), ofiţer internaţional de stat major în Celula Coordonarea Parteneriatului pentru Pace (PfP)/NATO HQ SHAPE, Belgia (1998-2000), şeful echipei Observatori militari ONU în RD Congo, comandant al Componentei de Operaţii speciale din Direcţia Informaţii Militare (2009-2016). La data de 31 decembrie 2016, colonelului Marius Dumitru Crăciun i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.