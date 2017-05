Cu insistenţă

Un individ de 50 de ani din Rădăuţi a ajuns luni seara după gratii după ce a comis în câteva zile mai multe infracţiuni. Întrucât bărbatul se afla sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în stare de control judiciar, procurorii au luat hotărârea emiterii pe numele lui a unei ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore.

Bărbatul se afla de mai mult timp în vizorul oamenilor legii, fiind în stare de control judiciar în urma comiterii mai multor furturi. În ultimele zile însă, acesta a comis cel puţin şase infracţiuni, între care o tâlhărie, mai multe furturi şi distrugeri. Un apel la 112 al unui casier al magazinului alimentar Unicarm din Rădăuţi îi anunţa pe poliţişti joi seara, în jurul orei 21.30, despre faptul că un bărbat furase din magazin o sticlă cu alcool şi un pachet de ţigări. În urma verificărilor, poliţiştii l-au identificat ca autor al furtului pe Grigore Cojocar, de 50 de ani, din localitate. Tot joi, un bărbat de 31 de ani din oraş reclamase faptul că în timp ce se afla pe strada Piaţa Unirii din localitate, Grigore Cojocar l-a abordat şi i-a distrus aparatul radio pe care îl avea la el, iar un alt bărbat sesizase că acelaşi individ neliniştit a spart cu o piatră geamul locuinţei sale.

Infracţiunile comise de acesta nu s-au oprit aici, sâmbătă la prânz o casieră a unui magazin din Rădăuţi anunţând faptul că Grigore Cojocar a furat din rafturi o sticlă de băuturi alcoolice şi una de suc. La mai puţin de o oră de la acest incident, un bărbat anunţa la 112 că a fost agresat de Grigore Cojocar pe strada Ștefan cel Mare din localitate. Poliţia Municipiului Rădăuţi a mai fost sesizată în aceeaşi zi despre comiterea infracţiunilor de lovire şi furt, protagonistul fiind acelaşi bărbat de 50 de ani din municipiul Rădăuţi. În urma cercetărilor s-a stabilit că Grigore Cojocar intrase în acea zi într-un alt magazin din oraş, unde i-a cerut vânzătorului o doză de bere, o pungă de pufuleţi şi o pungă de bomboane. După ce a primit mărfurile, bărbatul a părăsit magazinul, spunându-i vânzătorului că va achita bunurile mai târziu. Vânzătorul a ieşit după Grigore Cojocar, încercând să îl oprească, moment în care acesta din urmă l-ar fi îmbrâncit, în acelaşi timp scăpând doza de bere la pământ. În urma comiterii acestor infracţiuni, pe numele lui Grigore Cojocar au fost întocmite nu mai puţin de şase dosare penale, care au fost ulterior reunite, procurorii dispunând continuarea urmăririi penale faţă de suspect. Întrucât acesta se afla sub control judiciar, fiind cercetat într-un alt dosar deschis în cursul acestui an, în urma audierilor de luni după-amiază procurorul de caz a emis pe numele său o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, Grigore Cojocar fiind introdus în arestul IPJ Suceava. În timpul zilei de marţi procurorul a decis cercetare bărbatului, în continuare, sub control judiciar.