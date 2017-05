Măsuri necesare

Ciorile care şi-au făcut cuib în copacii de pe spaţiile verzi din Suceava, în special în parcuri, dar și printre blocuri, au început să fie alungate, prin doborârea cuiburilor pe care le-au făcut pentru depunerea ouălor.

„Ca în fiecare an, în perioada de primăvară Primăria Suceava începe această operaţiune de distrugere a cuiburilor de ciori. Cetăţenii ne cer acest lucru, pentru că în parcuri nu pot să se odihnească pe o bancă fără a fi deranjaţi, iar din cauza ciorilor băncile sunt permanent murdare, chiar dacă avem o echipă care în fiecare zi le șterge, atât în Parcul Central, cât și pe esplanadă. Numai că după câteva ore ele arată la fel.

Avem foarte multe sesizări de la asociaţiile de proprietari şi pentru cuiburile din copacii dintre blocurile de locuinţe”, a declarat viceprimarul Marian Andronache.

Reprezentantul Primăriei Suceava a spus că toate sesizările transmise municipalităţii vor fi rezolvate, dar ar fi bine ca această operaţiune să fie corelată cu eforturi similare din partea celor de la Staţiunea de Cercetări Agricole, dar și a Spitalului Judeţean, unde sunt foarte multe cuiburi de ciori.

„În oraș lucrurile s-au mai rezolvat, pentru că executăm de mulţi ani această lucrare, încât multe dintre ciori au migrat către alte zone. În fiecare an am venit cu tot felul de intervenţii, de la împușcarea ciorilor sau fugărirea lor cu jeturi de apă, cu ajutorul pompierilor, soluţii care nu au dat rezultate...Chiar aici, în Parcul Central, am avut un aparat acustic care să sperie ciorile, dar se pare că mai mult a speriat lumea care vine la biserică și în parc, pentru că deranja, încât am renunţat la el. Singura acţiune care a dat rezultate este tăierea crengilor pe care ciorile și-au făcut cuibul, în perioada când au depus ouăle”, a adăugat viceprimarul municipiului reședinţă de judeţ.

Într-o perioadă, în parcurile municipiului au fost organizate vânători de ciori, care s-au dovedit a fi destul de costisitoare, fără a avea eficienţa dorită, pentru că doar câteva zeci de exemplare erau doborâte, în vreme ce restul „croncănitoarelor”, speriate de împuşcături, reveneau după câteva ore.